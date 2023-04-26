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27 апреля в Красноглинском районе запланированы аварийные работы на водопроводных сетях

26 апреля 2023 10:37
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27 апреля в Красноглинском районе запланированы аварийные работы на водопроводных сетях

Для работ на сетях ООО «Аква-Строй» будет отключено холодное водоснабжение.

27 апреля в Красноглинском районе запланированы аварийные работы на водопроводных сетях, которые находятся на обслуживании ООО «Аква-Строй». По заявке организации будет отключён водовод диаметром 700 мм, проходящий по Московскому шоссе.

Работы начнутся в 18:00 27 апреля и завершатся в 14:00 28 апреля. На время ремонта холодное водоснабжение будет отключено в пос. Мехзавод, мкр. Крутые Ключи, мкр. Кошелев-парк и ЖК «Новая Самара». Жителям рекомендуется сделать запас воды для своих нужд.

Также будут предоставлены бойлеры с питьевой водой, адреса первоначальной расстановки:

- п. Мехзавод, 2 квартал, 10

- п. Мехзавод, 1 квартал, 41

- п. Мехзавод, 5 квартал, 9

- п. Мехзавод, 15 квартал, 20 б.

В течение дня бойлеры будут менять местоположение. 

Теги: В центре внимания РКС-Самара

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