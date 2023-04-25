27 апреля в Красноглинском районе будут проводить аварийные работы на водопроводных сетях

Я нашел ошибку
Главные новости:
Все дизайн-проекты дворовых пространств формируются при активном участии самарцев.
В Самаре стартовало благоустройство дворовых территорий
Задача видеоаналитики в данном проекте – мониторинг и контроль использования сотрудниками заказчика средств индивидуальной защиты (касок, спецодежды и перчаток).
Оператор билайн бизнес внедрил систему интеллектуальной видеоаналитики на объектах «Оренбургнефти»
При этом количество предложений идёт на спад.
Цены на вторичку перестали расти — Домклик Сбербанка
24 апреля с заключительной концертной программой в рамках Фестиваля «Веснушка – 2023» выступили студенты Самарского областного училища культуры.
Завершены концертные программы "Веснушки - 2023"
В соревнованиях приняли участие 24 команды, представляющие предприятия, организации и учреждения Самарской области.
В СК «Маяк» состоялся фестиваль физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди трудовых коллективов
Как новая технология VoWiFi делает общение лучше – показываем в комиксах.
Когда сотовая связь ослабевает, Wi-Fi помогает
Он доступен при покупке и продаже недвижимости за свои средства, то есть без ипотеки.
Выгодно и удобно: Сбер запустил сервис «Регистрация и расчёты» для сделок с жильём без ипотеки
На площади Славы в Самаре состоялся парад с участием 400 курсантов военно-учебного центра вуза.
Самарский политех отмечает 90-летие со дня основания военной кафедры
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.27
-0.22
EUR 89.46
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский политех отмечает 90-летие со дня основания военной кафедры
В Самаре состоится встреча с писателем, драматургом, общественным деятелем Юрием Поляковым
Форматы проведения акции «Бессмертный полк - 2023» в Самарской области обсудят на пресс-конференции
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

27 апреля в Красноглинском районе будут проводить аварийные работы на водопроводных сетях

25 апреля 2023 09:52
173
27 апреля в Красноглинском районе будут проводить аварийные работы на водопроводных сетях

Для работ на сетях ООО «Аква-Строй» будет отключено холодное водоснабжение.

27 апреля в Красноглинском районе ООО «Аква-Строй» будет проводить аварийные работы на водопроводных сетях, которые находятся на их обслуживании. Для этого необходимо отключить водовод диаметром 700 мм, проходящий по Московскому шоссе.

Предполагается, что работы начнутся в 10:00 27 апреля и завершатся в 6:00 28 апреля. На время ремонта холодное водоснабжение будет отключено в пос. Мехзавод, мкр. Крутые Ключи, мкр. Кошелев-парк и ЖК «Новая Самара». Жителям рекомендуется сделать запас воды для своих нужд.

Также будут предоставлены бойлеры с питьевой водой, адреса первоначальной расстановки:

- п. Мехзавод, 2 квартал, 10

- п. Мехзавод, 1 квартал, 41

- п. Мехзавод, 5 квартал, 9

- п. Мехзавод, 15 квартал, 20 б.

В течение дня бойлеры будут менять местоположение. 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Две трубы диаметром 1000 мм уже подводят к Куйбышевскому району
24 апреля 2023, 13:42
Две трубы диаметром 1000 мм уже подводят к Куйбышевскому району
По окончании паводка и сброса воды с Жигулёвской ГЭС рабочие приступят к самому ответственному этапу - прокладке сети под рекой Самара. ЖКХ
731
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
21 апреля 2023, 15:36
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. ЖКХ
1259
В 2023 году "РКС-Самара" заменили 64 задвижки и отремонтировали почти 200 колодцев
19 апреля 2023, 11:32
В 2023 году "РКС-Самара" заменили 64 задвижки и отремонтировали почти 200 колодцев
«РКС-Самара» незаметно для жителей обновляют запорную арматуру на сетях. ЖКХ
671

В центре внимания
Самарский Губернатор Дмитрий Азаров откликнулся на просьбу вдовы Героя России
25 апреля 2023  13:30
Самарский Губернатор Дмитрий Азаров откликнулся на просьбу вдовы Героя России
138
На мультимедийных экранах площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню Пожарной охраны Российской Федерации
25 апреля 2023  13:19
На мультимедийных экранах площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню Пожарной охраны Российской Федерации
311
В Самаре на Радоницу организованы перевозки населения к городским кладбищам
25 апреля 2023  09:40
В Самаре на Радоницу организованы перевозки населения к городским кладбищам
193
Стартовал Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», участником которого может стать каждый
24 апреля 2023  12:43
Стартовал Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», участником которого может стать каждый
440
Художник по свету Самарского театра оперы и балета Эмиль Авраменко получил «Золотую маску»
24 апреля 2023  12:27
Художник по свету Самарского театра оперы и балета Эмиль Авраменко получил «Золотую маску»
354
Весь список