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2022 - год удавшихся проектов "РКС-Самара", которые важны для всего города

28 декабря 2022 10:44
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2022 - год удавшихся проектов "РКС-Самара", которые важны для всего города

 2022 стал годом хороших, крупных и, главное, удачных проектов как для «РКС-Самара», так и для всего города. Все они направлены на улучшение водоснабжения и водоотведения областной столицы.

Поздравления с успешной реконструкцией принимают Городские очистные канализационные сооружения (ГОКС): здесь по федеральной программе «Оздоровление Волги» ведётся грандиозная модернизация. Реконструируются сооружения очистки, устанавливается новое оборудования, внедряются наилучшие доступные технологии, чтобы повысить качество очистки стоков большого города.

В предвкушении праздника находятся и жители отдалённых районов Самары. В 2023 будут достроены два водовода диаметром 600 мм,  по которым от НФС-2 в Студёном овраге пойдёт мягкая волжская вода в посёлок Управленческий. Трубы уже тянутся вдоль Волжского шоссе, возведена насосная станция третьего подъема с резервуарами чистой воды. Начинается строительство двух водоводов диаметром 1000 мм - по ним волжская вода пойдет в дома Куйбышевского района, а затем в перспективе, можно будет запитать и Новокуйбышевск. 

Можно поздравить жителей Кировского района: в посёлке Зубчаниновка завершено строительство водовода диаметром 300 мм. Четырехкилометровый участок появился там, где прежде не было централизованной сети водоснабжения. Теперь новая линия позволит подключить к водопроводу жилые дома, развивать инфраструктуру района и повысит надёжность системы пожаротушения.

Очень приятно поздравить с успешной реализацией проекта «Вода с улицы в дом» Красноглинский внутригородской район! Здесь проделана серьёзная работа: в дома всех желающих подведена питьевая вода и теперь жителям не нужно ходить с вёдрами к колонкам. Всего в Самаре к городской сети подключили больше 370 домовладений, это больше тысячи человек. На очереди другие районы: ждём понимания и включённости администраций внутригородских районов, и Самара станет первым в стране городом, где вода есть в каждом доме.

Проекты реализуются по инвестиционной программе «РКС-Самара», в этом году на реализацию мероприятий было запланировано 2,1 млрд рублей.  По оценкам экспертов, во многом это результат эффективной совместной работы областной и городской администраций и ресурсоснабжающей компании, один из самых удачных примеров государственно-частного партнёрства сферы ЖКХ на федеральном уровне.

Теги: РКС-Самара

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