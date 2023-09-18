18 сентября - день мониторинга водных ресурсов и качества воды

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Для специалистов «РКС-Самара» этот праздник – каждый день.

Всемирный день мониторинга качества воды отмечается с 1972 года по инициативе Фонда чистой воды. Мероприятия, которые проводятся в этот день, призваны привлечь внимание общественности к качеству воды в водоёмах и проблемам сохранения природных ресурсов.

Традиционное мероприятие этого дня – взятие проб воды в разных водоёмах планеты для оценки её качества и безопасности для жизни людей и живых организмов. В России мониторинг водных объектов проводится регулярно сотрудниками Центров гигиены и эпидемиологии, которые работают в каждом субъекте РФ и входят в состав Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора). Требования к водопроводной воде в России регулируются СанПиН (санитарными правилами и нормами).

Контроль качества на всех этапах водоподготовки и в распределительной водопроводной сети Самары осуществляется аккредитованным Испытательным центром контроля качества питьевой и природной воды ООО «Самарские коммунальные системы». В рамках производственного контроля предприятия в год проводится около 240 тысяч исследований природной и питьевой воды.

Также сотрудники ресурсного предприятия следят за качеством воды в источнике после очистки стоков на Городских очистных канализационных сооружениях и возврата воды в Волгу. Для этого лаборанты «Испытательной химико-бактериологической лаборатории сточных вод» предприятия ведут постоянный экоаналитический мониторинг, отбирают пробы в Волге в нескольких местах: выше и ниже по течению и в самой точке выпуска воды, чтобы понимать, как вернувшаяся в Волгу вода влияет на общую ситуацию. Реконструкция, которую в настоящее время проводят «РКС-Самара» на очистных канализационных сооружениях в рамках национального проекта «Экология», направлена на улучшение качества стоков и оздоровление Волги.