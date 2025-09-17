17 сентября – день рождения самарской канализации

107

Праздник, который касается всех: самарской канализации сегодня исполнилось 116 лет. Днём рождения городской системы водоотведения считается пуск в работу первого участка коллектора протяжённостью 4,2 км. Он был построен и запущен в эксплуатацию в 1909 году на деньги крупного промышленника и мецената Альфреда фон Вакано.

Сегодня «РКС-Самара» предоставили активным жителям города и представителям власти уникальную возможность увидеть историческую систему, которая до сих пор исправно работает. Для гостей подготовили экскурсию в Музей воды на городской водопроводной станции – тоже старейшем и действующем объекте. Рассказали об истории строительства канализации в Самаре, о правилах пользования водоотведением в современном мире. А затем все желающие спустились в тот самый коллектор из красного кирпича 1909 года.

Глава города Иван Носков отметил: «В истории Самары немало славных имён – меценатов, настоящих «государевых людей», которых до сих пор потомки вспоминают с благодарностью. Альфред фон Вакано – один из них. Коллектор фон Вакано – это пример того, как промышленники, предприниматели относились к своему городу. Сегодня это назвали бы социально-ответственным бизнесом. Важно, что «РКС» сохранил и этот памятник инженерной мысли, и создал музей воды «На дне». Нельзя строить будущее, не зная истории своего предприятия, города, страны».

Несколько поколений самарцев даже не представляют, что канализации когда-то не было. До начала ХХ века город не справлялся с нечистотами, буквально захлёбывался в них. И только после активной работы городской думы и меценатов удалось начать строительство системы водоотведения.

Официально задокументировано, что буквально через несколько месяцев после введения в эксплуатацию городской системы канализации санитарное состояние Самары значительно улучшилось. В городе стали приживаться деревья и трава, появились клумбы с розами. Так канализация, с момента ввода которой в 2025 году исполнилось 116 лет, превратила Самару в цветущий город.

«Нам и сейчас важно бережно относиться к канализации. Нужно запомнить, что в унитаз и раковину можно смывать только воду и то, что растворяется. Все влажные салфетки, ватные палочки, средства гигиены и бытовой мусор должны оказываться в мусорном ведре, а не в канализации», - напомнили жителям начальник цеха эксплуатации канализации Дмитрий Юданычев и начальник цеха канализационных насосных станций Дмитрий Шеплев. Именно их сотрудники борются с последствиями неправильного пользования канализацией.

В настоящее время система самарского водоотведения – это 1300 километров труб, более 40 000 канализационных колодцев, 30 канализационных насосных станций, которые перекачивают стоки на Городские очистные канализационные сооружения. За холодное водоснабжение и водоотведение города Самары отвечает ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара»).

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»