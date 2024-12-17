150 нарушений выявлено у управляющих компаний Самары с 1 декабря

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С начала зимнего сезона в Самаре ужесточен контроль за работой управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ТСН в части содержания дворовых территорий. Административные комиссии внутригородских районов по поручению и.о. главы города Самара Ивана Носкова провели мониторинг ликвидации последствий снегопада торговыми и коммунальными организациями, подготовили первые предостережения.



«Зима впереди долгая и видимо снежная. Накануне вместе с прокуратурой города всех предупреждали, что легко не будет. Недобросовестно выполняющие свои обязанности перед жителями компании будут наказаны. Районные административные комиссии вместе с прокуратурой и службами муниципального контроля уже собрали 150 материалов, часть из них направлено в ГЖИ и Прокуратуру для принятия решения. Уверен, никто не хочет постоянно платить штрафы. В итоге административная ответственность может перейти в уголовную, поэтому давайте начнем совместно работать на благо Самары и ее жителей», - сказал и.о. главы города Самара Иван Носков.



С 1 декабря административными комиссиями внутригородских районов Самары составлено 150 материалов по нарушению правил благоустройства, из них в Государственную жилищную инспекцию Самарской области для принятия мер пресечения направлено 26 материалов, в Прокуратуру города Самары – 29. Службами районного муниципального контроля по благоустройству совместно с Прокуратурой города выдано 242 предостережения в отношении управляющих компаний, выполняющих работу по содержанию придомовых территорий некачественно или несвоевременно.



«Мониторинг работы управляющих компаний с начала зимнего сезона активизировали. В основном в Советском районе управляющие компании работают качественно – ради людей и для людей. Но есть и такие организации, которые к своим обязанностям относятся безответственно – их будем наказывать штрафами. Районная административная комиссия ежедневно осматривает территории, собирает материалы. Только за вчерашний день зафиксировано 50 нарушений. По собранным материалам районные административные комиссии составляют акты, которые далее направляются в Прокуратуру и ГЖИ Самарской области для принятия мер в отношении нарушителей», - рассказал глава Советского внутригородского района Самары Вадим Бородин.



В соответствии со статьёй 4.28 Закона Самарской области от 01.11.2007 N 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» за несвоевременную очистку территорий от снега и наледи, а также отсутствия обработки противогололедными реагентами, нерадивым управляющим компаниям грозят штрафные санкции. Для юридических лиц за нарушения предусмотрены штрафы - от 30 до 50 тысяч рублей, за повторное нарушение - 100 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Администрации Самары