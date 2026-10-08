Музыкальный спектакль «Солдат и чёрт» покажут в Самаре

0 ноября в 19:00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет премьера музыкального спектакля «Солдат и чёрт» по музыкальной сказке Игоря Стравинского (1882-1971) «История солдата» (1918). 12+

Пьеса в стихах Дмитрия Громова по мотивам сказки Александра Афанасьева (1826-1871) «Беглый солдат и чёрт» (1863) и либретто Шарля Рамю (1878-1947) «История солдата» (1918).

Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов. Дирижёр – Алишер Бабаев, Максим Пожидаев. Ассистент дирижёра – Михаил Топалиди. Режиссёр-постановщик, автор пьесы, сценография, художник видеооформления – Дмитрий Громов. Художник по свету – Антон Секачёв. Хореограф-постановщик – Вероника Землякова. Ответственный концертмейстер – Юлия Ставцова. Концертмейстеры – Антонина Зайнутдинова. Ассистент режиссёра – Наталья Беляева. Помощник режиссёра – Ирина Мещерякова.

«Солдат и чёрт» Дмитрия Громова – философская драма, взгляд на вечный сюжет о противостоянии человека и искушения. Солдат, оказавшийся на перепутье судьбы и долга, вступает в опасный интеллектуальный и психологический поединок с чертом. Классическая фабула сделки с нечистой силой здесь очищена от лубочного юмора и трансформирована в исследование человеческой уязвимости, природы страха, свободы выбора и истинной цены компромиссов с совестью. Пьеса отличается напряженными диалогами, элементами психологического триллера и экзистенциальным подтекстом.

"История солдата" («Сказка о беглом солдате и чёрте, играемая, читаемая и танцуемая») — это новаторское произведение Игоря Стравинского, переосмысляющее русские народные сказки из сборника А. Афанасьева.

Произведение создавалось на исходе Первой мировой войны (1917–1918 гг.), что напрямую определило его экзистенциальную философию и внешнюю скромность. Именно в этом произведении композитор впервые так масштабно экспериментирует с западными городскими жанрами: в партитуру вплетены американский регтайм, аргентинское танго, французский вальс, испанский пасодобль и пародия на строгие хоралы Баха.