Дан старт новому этапу экологической инициативы в Поволжье

Телеканал ТОЧКА.РФ (производится компанией «Ред Медиа») представил восьмой сезон программы «Горизонт приключений» и передал заповедным территориям региона 60 фотоловушек для наблюдения за дикими животными в рамках старта нового этапа ежегодного экологического проекта компании.

7 октября в Волгограде, в историческом парке «Россия – Моя история», состоялась пресс-конференция, посвященная премьере нового сезона сериала о путешествиях по России «Горизонт приключений. Волга» и старту экологической инициативы компании «Ред Медиа» на заповедных территориях Поволжья. В конференции приняли участие представители компании, Жигулевского государственного заповедника, государственного природного биосферного заповедника «Черные земли», Астраханского государственного заповедника, профильных ведомств Волгоградской области, а также журналисты федеральных и региональных СМИ.

Ежегодная экологическая инициатива компании «Ред Медиа» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») с заповедными территориями России реализуется с 2021 года в рамках направления КСО программы «Газпром-Медиа Холдинга» «PRO_Создание» по организации и созданию собственных социально значимых проектов. Цель экологической активности – расширение технических возможностей научных подразделений заповедников для наблюдения за дикими животными и привлечение внимания общественности к уникальной флоре и фауне заповедных территорий России.

За шесть лет участниками проекта стали заповедники Кольского полуострова (2021), Дагестана (2022), Вологодской и Архангельской областей (2023), Северной Осетии (2024), Приморского края (2025) и Поволжья (2026). Проект является лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России».