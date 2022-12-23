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12 тысяч самарцев получат сообщения о предстоящем отключении услуг из-за долгов

23 декабря 2022 13:27
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12 тысяч самарцев получат сообщения о предстоящем отключении услуг из-за долгов

Копить долги под Новый год - плохая традиция, они не исчезнут с боем курантов. Сегодня, 23 декабря, больше 12 тысяч неплательщиков из многоквартирных и частных домов получат SMS о предстоящем отключении коммунальных услуг. У каждого из них долг перед «РКС-Самара» за уже потреблённые услуги холодного водоснабжения и водоотведения от 5 000 до 70 000 рублей. Они долгое время игнорировали как квитанции, так и все виды уведомлений. И теперь к ним могут применить крайние меры - законное отключение холодного водоснабжения или тампонирование канализации.

Общая сумма задолженности абонентов, которые получат сообщения, больше 212 миллионов рублей. Это те деньги, на которые можно было бы обновлять существующие сети и прокладывать новые, закупать современное оборудование, обеспечивая надёжную и бесперебойную работу всего предприятия.

Отключения начнутся 26 декабря в понедельник, у забывчивых абонентов есть время погасить долги и не испортить себе праздник. Тем более, что добросовестных плательщиков ждут поощрения и подарки: в «РКС-Самара» продолжается традиционная акция «В Новый год - без старых долгов!».

Теги: РКС-Самара

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