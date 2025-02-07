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За последние два года в областной онкологический диспансер трудоустроились 24 молодых специалиста

7 февраля 2025 21:20
172
Подготовка квалифицированных кадров — важнейший приоритет развития системы здравоохранения региона.

Подготовка квалифицированных кадров — важнейший приоритет развития системы здравоохранения региона.

Врачи-онкологи играют ключевую роль в борьбе с онкологическими заболеваниями, как в специализированных учреждениях, так и в первичном звене — первичных онкологических кабинетах и центрах амбулаторной онкологической помощи.

Самарский областной клинический онкологический диспансер является научно-практической базой для студентов кафедры онкологии Самарского государственного медицинского университета. Ежегодно по целевому договору в ординатуре обучаются около 46 ординаторов первого и второго годов обучения.

Качество онкологической помощи напрямую зависит от уровня подготовки специалистов. Именно поэтому одним из ключевых направлений работы является подготовка молодых врачей, обладающих не только теоретическими знаниями, но и практическим опытом работы.

«Мы стремимся обеспечить непрерывное обновление знаний и подготавливаем кадры, которые смогут успешно работать в условиях современного здравоохранения. Важно, чтобы высокий уровень онконастороженности был у всех медицинских работников. С этой целью разработан курс по онконастороженности для студентов всех направлений, а также специалистов медицинских учреждений. Ежегодно их проходят более 200 человек. Кафедра осуществляет подготовку будущих специалистов, которые основаны на изучении инновационных методов диагностики и лечения в рамках программы «Приоритет 2030» СамГМУ», - рассказал заведующий кафедрой онкологии СамГМУ, заместитель главного врача по научной работе Самарского областного клинического онкологического диспансера Олег Каганов.

За последние 2 года в диспансер трудоустроились 24 молодых специалиста с высшим медицинским образованием, прошедших обучение в ординатуре на кафедрах СамГМУ.

«Моя мама – медицинская сестра. Видя, как она влюблена в свою профессию, я тоже решила связать свою жизнь с медициной. Во время обучения в Самарском медицинском университете я работала медсестрой в абдоминальном отделении областного онкодиспансера.Тогда и приняла решение стать врачом-онкологом. В 2021 году поступила в ординатуру на кафедру онкологии СамГМУ. На сегодняшний день работаю врачом-онкологом в областном онкодиспансере и по совместительству являюсь аспирантом кафедры онкологии», - поделилась врач-онколог онкологического отделения (опухоли головы, шеи) областного онкодиспансера Александра Сидоренко.

Обеспечение медорганизаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами - одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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