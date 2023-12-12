Я нашел ошибку
Главные новости:
В День Конституции в Самарской области подвели предварительные итоги Года педагога и наставника.
Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды педагогам региона
Рубль обрел баланс в отношении доллара и евро
Рубль обрел баланс в отношении доллара и евро
В Самаре ночью -19, -21°С, днем -14, -16°С. Местами гололедица.
13 декабря в Самарской области без осадков,  до  -18°С
Сейчас по направлению онкодиспансера проходят подготовку 14 будущих врачей-онкологов.
За последние 2 года в областной онкодиспансер трудоустроились 24 выпускника медицинских вузов
В Самаре пройдет съезд координаторов движения волонтеров «серебряного» возраста Самарской области
Поздравить и поддержать своих детей пришли родители подростков.
В ГУ МВД СО состоялось торжественное вручение паспортов, приуроченное ко Дню Конституции
В конкурсе приняли участие 24 команды старшей и младшей возрастной категории из разных городов и районов области.
В Самаре в ДК «Октябрь» прошёл областной конкурс-фестиваль юных инспекторов движения
В четырех вузах региона реализован кампусный проект на базе Карты жителя Самарской области
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.98
-0.66
EUR 98.08
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В УФСИН СО проведен конкурс «Национальная игрушка»
Фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки» в Тольятти посетили более 17 тысяч человек
В Музее-галерее «Заварка» в Самаре близится смена экспозиции
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

За последние 2 года в областной онкодиспансер трудоустроились 24 выпускника медицинских вузов

12 декабря 2023 17:28
129
Сейчас по направлению онкодиспансера проходят подготовку 14 будущих врачей-онкологов.

За последние 2 года в областной онкологический диспансер трудоустроились 24 выпускника медицинских вузов. Поддержать специалистов в начале пути помогают выплаты при трудоустройстве, «подъемные» для представителей наиболее востребованных и дефицитных специальностей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки.

Начать погружение в профессию можно с целевого обучения. Сейчас по направлению онкодиспансера проходят подготовку 14 будущих врачей-онкологов.

«Заключение целевого договора дает возможность пройти обучение и затем присоединиться к коллективу одного из отделений. Ординаторы осваивают современные технологии диагностики и лечения заболеваний, совершенствуют навыки профессионального общения с коллегами и пациентами. Под руководством наставников участвуют в клинической и научной работе», — отметил заместитель главного врача по научной работе Самарского областного клинического онкологического диспансера, заведующий кафедрой онкологии СамГМУ Олег Каганов.

Студентка ординатуры Анастасия Облап поступила на обучение в этом году.

«Мне всегда было интересно онкологическое направление. Со второго курса обучения участвовала в студенческих кружках онкодиспансера, активно занималась научной деятельностью и стремилась поступить на целевое обучение. Целевая программа дает возможность обучаться в ординатуре бесплатно и гарантирует трудоустройство по специальности. Моя мечта — стать химиотерапевтом», — поделилась Анастасия.

Сегодня свыше 2000 будущих врачей обучаются в соответствии с целевыми договорами, заключёнными с медучреждениями Самарской области.

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В этом, в том числе, часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. С целью привлечения молодых врачей в медицинских учреждениях ежегодно заключаются договоры о целевом обучении в ординатуре по наиболее востребованным специальностям со студентами медицинских ВУЗов. Данное направление в работе позволяет восполнить кадровый состав, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Сейчас по направлению онкодиспансера проходят подготовку 14 будущих врачей-онкологов.
12 декабря 2023  17:28
За последние 2 года в областной онкодиспансер трудоустроились 24 выпускника медицинских вузов
129
В медицинских учреждениях Самарской области продолжается вакцинация от гриппа и новой коронавирусной инфекции.
12 декабря 2023  14:59
Армен Бенян:  противоэпидемические меры помогут снизить риски распространения вирусных инфекций 
215
У детей младшего возраста грипп может протекать с осложнениями - такими, как отит, который может вызвать ухудшение слуха.
11 декабря 2023  19:19
Главный педиатр Тольятти: как уберечь детей от вирусных инфекций
503
Избавиться от зависимости и снизить ее последствия для здоровья помогут собственное волевое решение и при необходимости - поддержка специалистов.
9 декабря 2023  14:59
Самарский врач-психиатр-нарколог: как избавиться от никотиновой зависимости
793
Самарцам советуют, как не замерзнуть
9 декабря 2023  11:31
Самарцам советуют, как не замерзнуть
755
Совмещение мяса и мандаринов может навредить кишечнику.
7 декабря 2023  18:55
Врач-диетолог рассказала, с какими продуктами сочетаются мандарины, а с какими их лучше не есть
576
Электронное устройство создает новые
7 декабря 2023  15:16
Александр Муравец: "Не существует безвредных электронных сигарет и устройств"
626
Вместе с развитием медицинских технологий улучшается качество первичной диагностики.
7 декабря 2023  14:55
Армен Бенян: за 5 лет благодаря нацпроекту переоснащены все подразделения онкологической службы региона
659
Михаил Мурашко: Препараты для терапии микоплазменной инфекции есть в наличии в России, заболевание абсолютно управляемое
7 декабря 2023  13:24
Михаил Мурашко: Препараты для терапии микоплазменной инфекции есть в наличии в России
617
Самарские офтальмологи применяют инновационную методику лечения тяжелой патологии сетчатки
7 декабря 2023  11:46
Самарские офтальмологи применяют инновационную методику лечения тяжелой патологии сетчатки
1141
Весь список
В центре внимания
В День Конституции в Самарской области подвели предварительные итоги Года педагога и наставника.
12 декабря 2023  19:07
Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды педагогам региона
81
В Самарской области модернизировали 336 светофоров
12 декабря 2023  13:41
В Самарской области модернизировали 336 светофоров
255
В ходе акции «Самарская Ёлка желаний» уже 223 поздравительные открытки нашли своих адресатов
12 декабря 2023  10:10
В ходе акции «Самарская Ёлка желаний» уже 223 поздравительные открытки нашли своих адресатов
247
Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День Конституции
12 декабря 2023  09:30
Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День Конституции
254
В Самаре появится новая маршрутка
11 декабря 2023  13:40
В Самаре появится новая маршрутка
547
Весь список