За последние 2 года в областной онкодиспансер трудоустроились 24 выпускника медицинских вузов

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За последние 2 года в областной онкологический диспансер трудоустроились 24 выпускника медицинских вузов. Поддержать специалистов в начале пути помогают выплаты при трудоустройстве, «подъемные» для представителей наиболее востребованных и дефицитных специальностей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки.



Начать погружение в профессию можно с целевого обучения. Сейчас по направлению онкодиспансера проходят подготовку 14 будущих врачей-онкологов.



«Заключение целевого договора дает возможность пройти обучение и затем присоединиться к коллективу одного из отделений. Ординаторы осваивают современные технологии диагностики и лечения заболеваний, совершенствуют навыки профессионального общения с коллегами и пациентами. Под руководством наставников участвуют в клинической и научной работе», — отметил заместитель главного врача по научной работе Самарского областного клинического онкологического диспансера, заведующий кафедрой онкологии СамГМУ Олег Каганов.



Студентка ординатуры Анастасия Облап поступила на обучение в этом году.



«Мне всегда было интересно онкологическое направление. Со второго курса обучения участвовала в студенческих кружках онкодиспансера, активно занималась научной деятельностью и стремилась поступить на целевое обучение. Целевая программа дает возможность обучаться в ординатуре бесплатно и гарантирует трудоустройство по специальности. Моя мечта — стать химиотерапевтом», — поделилась Анастасия.



Сегодня свыше 2000 будущих врачей обучаются в соответствии с целевыми договорами, заключёнными с медучреждениями Самарской области.



Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В этом, в том числе, часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. С целью привлечения молодых врачей в медицинских учреждениях ежегодно заключаются договоры о целевом обучении в ординатуре по наиболее востребованным специальностям со студентами медицинских ВУЗов. Данное направление в работе позволяет восполнить кадровый состав, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: минздрав СО