Юные пациенты Красноярской ЦРБ получают медпомощь в «бережливой поликлинике»

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На протяжении года юные пациенты Красноярской центральной районной больницы получают медпомощь в «бережливой поликлинике». Масштабное обновление, проведенное в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, позволило внедрить в работу отделения принципы бережливого производства, расширить штат специалистов, создать наиболее современные условия для приема пациентов.



Сейчас к поликлинике в селе Красный Яр прикреплено около 3 тысяч детей — жители районного центра и соседних населенных пунктов. Участковые врачи-педиатры, а также специалисты узких специальностей: невролог, хирург, ортопед, хирург-ортопед, окулист и врач ультразвуковой диагностики, — ведут прием пациентов в отдельных кабинетах, оборудованных по стандарту. Ранее дети проходили ультразвуковые исследования в другом здании.



«Нам удалось расширить площадь поликлиники, — отметила заведующая Светлана Шишина. — Появились просторный холл, открытая фронт-зона, комната матери и ребенка, уютные зоны ожидания приема. Оборудован фильтр-бокс для приема температурящих пациентов, улучшена маршрутизация. У входа в поликлинику устроена зона для колясок. Для комфорта пациентов и медицинского персонала предусмотрено все необходимое».



Оснащение поликлиники новым компьютерным оборудованием позволило ускорить переход на электронный документооборот и усовершенствовать работу регистратуры.



«Мы дополнительно приняли на работу двух регистраторов. Пациенты могут записаться онлайн и по телефону, — рассказала Светлана Александровна. — Кабинеты специалистов организованы по принципу "5C", который заключается в рациональном обустройстве рабочего места. В каждом кабинете есть компьютер, налажена работа в информационных системах. Комплексное обновление поликлиники, технологии бережливого производства помогают нам работать более слаженно и эффективно. Особое внимание уделяем иммунопрофилактике. На сегодняшний день охват прикрепленного населения прививками составляет более 95%».



В марте 2022 года в рамках программы «Земский доктор» в поликлинику трудоустроилась врач-педиатр Любовь Варламова. Любовь Николаевна работает в педиатрической службе более 20 лет.



«До переезда в Красноярский район я работала в стационаре. Мы с семьей давно мечтали переехать в сельскую местность. Хотелось, чтобы дети видели природу и чаще проводили время на свежем воздухе, – рассказала Любовь Николаевна. – С нюансами работы участковой службы я ознакомилась уже здесь, в Красном Яру. Первый день работы был незабываемым: у меня на участке родилась двойня. Я очень благодарна за поддержку всему нашему коллективу. Участие в программе "Земский доктор" стало для меня бонусом, шансом применить свой профессиональный опыт в совершенно новых обстоятельствах. Приятно работать в современном медицинском подразделении, где сосредоточены все ресурсы, необходимые для оказания помощи детям на амбулаторном этапе».

Фото: минздрав СО