Врач предупредила об опасности вируса Коксаки для детей

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Вирус Коксаки у ребенка может дать серьезные осложнения, вплоть до развития диабета. Об этом 9 ноября сообщила «Известиям» педиатр, детский инфекционист «СМ-Клиника» для детей Полина Кутузова. Поэтому при любых подозрениях на вирус важно обратиться к врачу, подчеркнула она.

Коксаки — это разновидность вируса группы энтеровирусов. Известно 29 видов вирусов Коксаки, которые могут вызывать заболевания у человека. Их делят на две группы — А и B.

Группа А дает протекает легче, но возможны и тяжелые формы с осложнениями. Группа B, которая включает в себя шесть видов вирусов, чаще приводит к тяжелым осложнениям, среди которых энцефалит, менингит и панкреатит.

«После этих вирусов может даже формироваться инсулинзависимый сахарный диабет. Наиболее восприимчивы к вирусам Коксаки пожилые люди и дети. Люди с ослабленным иммунитетом или недоформированным иммунитетом. Основной контингент детей, который болеет, — это дети до 10 лет. В возрасте до трех лет заболевание протекает более ярко», — предупредила специалист.

По ее словам, среди факторов, предрасполагающих к тяжелому течению болезни, — ранний возраст, когда иммунитет недоформирован; любые иммунодефицитные состояния, которые могут быть как в виде самостоятельных заболеваний, так и иммунодефицита после других перенесенных инфекций; пороки развития у детей.

«Основной фактор развития осложнений зависит от того, какого типа будет вирус, Коксаки А или Коксаки B», — подчеркнула врач.

Также она отметила, что этот вирус очень контагиозен, то есть восприимчивость к нему высокая. Вероятность того, что человек заболеет при контакте с другим болеющим, составляет 95%. Вирус передается контактным и воздушно-капельным путем. Кроме того, существует форма, когда энтеровирус передается от матери ребенку на этапе внутриутробного развития. Инкубационный период в среднем длится три-шесть дней. Минимально — два дня, максимально — 10 дней.

По ее словам, вирус Коксаки может внешне проявляться различными формами, так как их 29 видов. У них есть общие схожие черты, но могут быть разные проявления.

«Тяжелые формы заболевания больше характерны для группы B, и они возникают значительно реже, чем легкие и среднетяжелые формы. Тяжелая форма проявляется в виде серозного менингита либо энцефалита. Ведущими симптомами будет высокая лихорадка, головные боли, светобоязнь, тошнота, мышечные боли, выраженная ригидность затылочных мышц. При такой симптоматике ребенка необходимо сразу показать врачу», — предупредила Кутузова.

При этом она обратила внимание, что летальный исход при Коксаки — это достаточно редкий исход. Обычно он встречается у младенцев, у которых инфекция поражает центральную нервную систему. Также во время беременности, если женщина заболела, у плода может возникнуть порок сердца, пороки органов пищеварения, мочевыделительной системы.

Как рассказала врач, специфической профилактики при вирусе Коксаки не существует, то есть вакцина не разработана. Поэтому профилактика не специфическая: обязательно мыть руки по приходе домой, мыть продукты, не плавать в водоемах, где не разрешено, пить только кипяченую воду.

«При неблагоприятной эпидемической ситуации — не посещать места большого скопления людей и постараться не контактировать с зараженными людьми. Иммунитет при вирусе Коксаки формируется не стойкий. Через некоторое время можно переболеть еще раз. У взрослых заболевание встречается значительно реже и протекает в основном в легких формах», — подчеркнула специалист.

Так как это вирусное заболевание, которое не имеет специфической противовирусной терапии, то основное лечение — симптоматическое, для облегчения тех или иных симптомов заболевания при разных формах течения.

«Антибактериальная терапия при вирусе Коксаки проводится только при подтвержденном наличии присоединения вторичной бактериальной флоры. Антибиотики конкретно на вирус Коксаки не действуют», — подчеркнула Кутузова.

При этом она предупредила, что нужно незамедлительно обратиться к врачу, если у ребенка следующие симптомы: высокая температура до 40 градусов и выше, галлюцинации, подергивания (предвестники судорог), ригидность затылочных мышц, рвота или понос более 10 раз за день. При поражении ротовой полости ребенок может категорически отказываться и от еды, и от питья. Тогда ему требуется проведение инфузионной терапии для восстановления водно-электролитного баланса.

«Помните, что при наличии у ребенка любых симптомов заболевания, даже слабо выраженных, необходимо обратиться за помощью к врачу, чтобы избежать осложнений. Заниматься самолечением ни в коем случае нельзя», — резюмировала специалист.