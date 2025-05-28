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Врач-кардиолог Самарского кардиоцентра напомнила о серьезных рисках для сердца, сосудов и жизни у курильщиков

28 мая 2025 16:19
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Курение способствует образованию тромбов, что может привести к инфарктам и инсультам. Это связано с изменением свойств крови и увеличением вязкости.

Врач-кардиолог кардиологического отделения №2 Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В. П. Полякова Ольга Синкевич:

"Курение является одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Как никотин влияет на сердечно-сосудистую систему?

️Повышение артериального давления. Никотин вызывает сужение сосудов, что приводит к повышению артериального давления. Это увеличивает нагрузку на сердце и способствует развитию гипертонии.

️Повреждение сосудов. Химические вещества, содержащиеся в табачном дыме, способствуют повреждению эндотелия — внутренней оболочки сосудов. Это может привести к атеросклерозу, при котором образуются бляшки в артериях.

️Увеличение уровня холестерина. Курение способствует повышению уровня "плохого" холестерина и снижению уровня "хорошего", что также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

️Тромбоз. Курение способствует образованию тромбов, что может привести к инфарктам и инсультам. Это связано с изменением свойств крови и увеличением вязкости.

️Системное воспаление. Употребление никотина вызывает хроническое воспаление в организме, что также связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

️Увеличение риска сердечных заболеваний. Исследования показывают, что курильщики имеют значительно более высокий риск развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и других серьезных сердечно-сосудистых состояний по сравнению с некурящими.

️Люди, употребляющие никотин, считают курение электронных устройств безопасным. Но в их выделяющемся паре содержится 31 опасное вещество.

Помните: отказ от курения значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это важный шаг к улучшению здоровья сердца и общего состояния организма".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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