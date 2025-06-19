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В терапевтическом отделении №3 Самарской горбольницы №4 проведен капитальный ремонт

19 июня 2025 17:40
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Около 17 тысяч жителей Октябрьского района получают медицинскую помощь в обновленных условиях.

Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", в терапевтическом отделении №3 Самарской городской больницы №4 проведен капитальный ремонт. Создание новых условий важно не только для пациентов, но и для работы специалистов.

Капитальный ремонт завершен в мае текущего года. В здании выполнены общестроительные работы, заменены системы отопления, водоснабжения и электроснабжения. Во время ремонтных работ специалисты вели приём пациентов в соседнем здании.

"Теперь около 17000 человек, распределённых по девяти терапевтическим участкам, будут получать медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и профилактические осмотры в современных условиях. Для оптимизации процессов в отделении внедрены принципы бережливого производства. Обновили входную группу, регистратуру, приобрели новую мебель и установили навигацию. Изменений ждали и персонал, и пациенты", - отметила главный врач больницы Наталья Виктор.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В Самарской области до конца года будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения за счет средств федерального и областного бюджетов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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