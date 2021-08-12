В селе Спасское Сергиевского района началось возведение ФАПа

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В селе Спасское Сергиевского района началось возведение фельдшерско-акушерского пункта в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Возведение модульного здания ФАПа в селе Сергиевского района началось в июле этого года. На сегодняшний день смонтирован металлический каркас здания и кровля. Выполняется монтаж ограждающих конструкций и утепление стен. Новое здание будет располагаться на одной из центральных улиц населенного пункта.

«Действующий фельдшерско-акушерский пункт в Спасском размещен в приспособленном помещении, — пояснил заместитель главного врача Сергиевской ЦРБ Сергей Кучеренко. — По окончанию строительных работ более 450 сельчан будут получать медицинскую помощь в светлом и просторном здании, соответствующем всем санитарно-гигиеническим требованиям, оснащенном современным медицинским оборудованием в соответствии со стандартами».

Фото: соцсети