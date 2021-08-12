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В селе Спасское Сергиевского района началось возведение ФАПа

12 августа 2021 17:24
68
Для жителей села будут созданы новые условия оказания медицинской помощи.

В селе Спасское Сергиевского района началось возведение фельдшерско-акушерского пункта в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Возведение модульного здания  ФАПа в селе Сергиевского района  началось в июле этого года. На сегодняшний день  смонтирован металлический каркас здания и кровля. Выполняется монтаж ограждающих конструкций и утепление стен. Новое здание будет располагаться на одной из центральных улиц населенного пункта.

«Действующий фельдшерско-акушерский пункт  в Спасском размещен в приспособленном помещении, — пояснил заместитель главного врача Сергиевской ЦРБ Сергей Кучеренко. — По окончанию строительных  работ  более 450 сельчан будут получать  медицинскую помощь  в светлом и просторном здании, соответствующем всем санитарно-гигиеническим требованиям,  оснащенном  современным медицинским оборудованием в соответствии  со стандартами».

 

Фото:   соцсети

Теги: село Спасское строительство ФАПа

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