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В СамГМУ на всероссийский форум «Университетская клиника» приехали ведущие специалисты в области здравоохранения

13 октября 2023 17:15
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Событие приурочено к 300-летию Российской академии наук.

Событие приурочено к 300-летию Российской академии наук. На форум в Самару приехали ведущие специалисты в области здравоохранения.

В открытии приняли участие спикер Губернской Думы - академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, Президент СамГМУ, Президент ассоциации травматологов - ортопедов России и Председатель совета ректоров вузов Самарской области, профессор Геннадий Котельников, ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов, академик РАН, главный научный сотрудник отделения неотложной нейрохирургии НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, главный внештатный нейрохирург Минздрава РФ Владимир Крылов, временно исполняющий обязанности министра , д.м.н., профессор Армен Бенян.

 «Сегодня мы рады впервые принять на нашей площадке лучших экспертов в области здравоохранения – действительных членов и членов-корреспондентов РАН. Я очень рад, что сегодня именно на Самарской земле мы принимаем почетных, глубокоуважаемых гостей. Благодарю каждого, что вы нашли возможность приехать к нам», – отметил ректор СамГМУ Александр Колсанов.

Спикер Губернской Думы Геннадий Котельников обратил внимание на то, что проведение форума подобного масштаба - это настоящее событие для региона и университета.

 «Хочу выразить огромную благодарность за отзывчивость и поддержку нашего проекта, который существует с 2016 года. Классическая университетская клиника - это сочетание нескольких направлений. Во-первых, это хорошая клиническая база, обладающая современными диагностическими отделениями и операционными, много грамотных врачей, это научно-исследовательские лаборатории, серьезный педагогический процесс», - отметил академик РАН Владимир Крылов.

 «Форум проводится в Год педагога и наставника, и сегодня к нам приехали наши Учителя. Это большой праздник для всей системы здравоохранения Самарской области. Благодарю уважаемых коллег за то, что вы выбрали Самару для проведения столь масштабного образовательного мероприятия», — отметил врио министра здравоохранения региона Армен Бенян.

Теоретическая образовательная часть форума включала параллельную работу двух секций: терапевтической и хирургической. В Клиниках СамГМУ академики обсудили сложные клинические случаи и посетили кафедру и клинику госпитальной терапии — два отделения гематологии и химиотерапии, сообщает пресс-служба СамГМУ.

 

Фото:   freepik.com

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Здравоохранение
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