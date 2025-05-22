В Самарской области в этом году людям с аллергией на пыльцу пришлось труднее

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани продолжается модернизация инфраструктуры накопления, обработки и утилизации ТКО
В Сызрани продолжается модернизация инфраструктуры накопления, обработки и утилизации ТКО
36% предприятий в Самаре «растят» руководящие кадры из числа сотрудников
36% предприятий в Самаре «растят» руководящие кадры из числа сотрудников
В Кинеле ночью на пожаре в частном доме пострадал человек
В Кинеле ночью на пожаре в частном доме пострадал человек
"РКС-Самара" вынуждены отключать канализацию должника за коммунальные услуги
"РКС-Самара" вынуждены отключать канализацию должника за коммунальные услуги
В Самаре состоялась встреча в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»
В Самаре состоялась встреча в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»
В Самарской области временно не будут ходить "Ласточки"
В Самарской области временно не будут ходить "Ласточки"
В Самаре в ночь на 22 мая задержали авиарейсы на Москву
В Самаре в ночь на 22 мая задержали авиарейсы на Москву
Самарская область вошла в десятку лидеров по числу победителей Конкурса инициатив родительских сообществ Общества «Знание»
Самарская область вошла в десятку лидеров по числу победителей Конкурса инициатив родительских сообществ Общества «Знание»
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.75
-0.56
EUR 91.3
1.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области в этом году людям с аллергией на пыльцу пришлось труднее

22 мая 2025 12:42
106
В Самарской области в этом году людям с аллергией на пыльцу пришлось труднее

Температурные аномалии весны текущего года добавили сюрпризов людям, подверженным аллергии на пыльцу. Сезон поллиноза в этом году показал сразу два пика, в отличие от прошлых лет. Такие выводы сделали аналитики МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов на сайты мониторинга концентрации пыльцы. По данным медицинской компании СберЗдоровье, спрос на консультации врачей-аллергологов этой весной вырос на 32%.

Специализированные ресурсы позволяют отслеживать уровень концентрации пыльцы в воздухе. Это помогает людям, склонным к аллергии, минимизировать риски развития неприятных симптомов и тем самым облегчить течение заболевания. Как говорит анализ обезличенных данных абонентов МегаФона, в текущем сезоне интерес к таким ресурсам показал уже два пика, что может свидетельствовать о двойной волне аллергии у россиян, пишет Волга-Ньюс.

Первый случился в период с 7 по 14 марта. Он оказался на 140% выше, чем в аналогичный промежуток времени 2024 года. Рекордным тогда стало 10 марта - в тот день объем трафика на профильных ресурсах был в шесть раз выше, чем годом ранее. Далее посещение ресурсов пошло на спад вслед за похолоданием в Центральном и Северо-Западном регионах России.

Второй пик наблюдался во второй половине апреля, с максимальными значениями с 19 по 23 апреля. Тогда активность пользователей оказалась на 33% выше, чем в тот же период 2024 года. При этом 21 апреля стало самым активным днем за весь исследуемый период - трафик на сайты мониторинга пыльцы побил рекорд по объему.

В 2024 году основной пик интереса к ресурсам по мониторингу пыльцы пришелся на 1-12 апреля - с абсолютным максимумом 12 апреля. Далее посещаемость ресурсов для аллергиков традиционно постепенно снижалась.

Как показывает big data оператора, Самарская область переживает сезон аллергии несколько легче, чем в прошлом году. Трафик на профильных сайтах год к году уменьшился на 53%. При этом пики фиксируются в начале и конце апреля.

Согласно данным медицинской компании СберЗдоровье, с марта по середину мая 2025 года количество телемедицинских консультаций и записей на очный прием к врачам-аллергологам увеличилось на 32% по отношению к аналогичному периоду 2024 года. Причем пики записей приходятся на апрель - как в 2024, так и в 2025 году.

Наибольшее количество консультаций врачей и в 2024-м, и в 2025 годах пришлось на аудиторию моложе 18 лет: в структуре спроса в прошлом году она составила 32%, а в текущем - 38%. По словам врача-аллерголога-иммунолога медицинской компании СберЗдоровье Дарьи Чернушевич, это связано с тем, что сезонная аллергия дебютирует чаще всего в детском или подростковом возрасте. Однако она может проявиться впервые и у взрослого. Так, следующими в структуре спроса в порядке убывания значатся пациенты возрастных категорий 25-34 (21%), 18-24 (19%), 35-44 (14%), 45-60 (10%), 60+ (5%).

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В Самарской области в этом году людям с аллергией на пыльцу пришлось труднее
22 мая 2025  12:42
В Самарской области в этом году людям с аллергией на пыльцу пришлось труднее
106
На производственной площадке СамГМУ начнут выпускать новую разработку ГНЦДК Минздрава России
22 мая 2025  09:52
На производственной площадке СамГМУ начнут выпускать новую разработку ГНЦДК Минздрава России
142
Современные аппараты позволяют оперативно и качественно обследовать пациентов, а также способствуют полному восстановлению после травм и заболеваний.
21 мая 2025  21:11
В Самарскую поликлинику № 4 поставлено 10 электрокардиографов
638
Пассажирке внезапно стало плохо на борту самолета.
21 мая 2025  16:41
Врачи Клиник СамГМУ спасли женщину на борту самолета
440
Помните, если заболевания эндокринной системы у детей выявить на ранней стадии и своевременно назначить соответствующее лечение, то оно будет компенсировано и не будет мешать его жизнедеятельности.
21 мая 2025  15:58
Врач-эндокринолог СамГМУ рассказала о первых признаках сахарного диабета у детей
454
Новое оборудование применяется для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний путем непрерывной регистрации показателей активности сердца в течение 24 часов.
21 мая 2025  15:44
В Самарскую поликлинику №3 поставлены 5 аппаратов мониторирования сердечного ритма по Холтеру
447
В Самаре готовится к открытию отделение поликлиники №14 после капремонта
21 мая 2025  13:48
В Самаре готовится к открытию отделение поликлиники №14 после капремонта
368
Ученые убеждены, что эти инновации откроют новую эру персонализированной медицины, в которой поврежденные ткани будут не просто замещаться, а естественным образом восстанавливаться.
20 мая 2025  19:30
В СамГМУ разработаны инновационные аллогенные биоматериалы для 3D-биопечати  хрящевой и костной тканей, кожи и слизистых оболочек
1030
В тяжелых случаях заболевание может привести к потере зрения.
20 мая 2025  17:41
Врач-офтальмолог больницы Ерошевского рассказала о влиянии эндокринных заболеваний на зрение
584
В новом подразделении будет размещено 8 терапевтических участков, дневной стационар на 40 мест для взрослых и детей, клинико-диагностическая лаборатория, отделение физиотерапии.
20 мая 2025  16:19
В Самаре завершен капитальный ремонт отделения поликлиники №14
609
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
14642
Весь список
В центре внимания
В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, град
22 мая 2025  12:34
В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, град
98
В сердце России стартовала регистрация на молодёжный форум ПФО «иВолга»! 
22 мая 2025  09:09
Стартовала регистрация на молодёжный форум ПФО «иВолга»! 
140
Состоялось V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».
21 мая 2025  15:27
Самарская область будет развивать взаимодействие с Китаем: подписано соглашение между Правительством региона и Народным Правительством провинции Цзянси КНР
984
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
21 мая 2025  14:00
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
378
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
21 мая 2025  13:06
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
415
Весь список