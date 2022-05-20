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В Самарской области планируют расширять работу трассовых медицинских пунктов

20 мая 2022 19:39
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Сегодня Армен Бенян ознакомился с работой трассового медицинского пункта, расположенного вдоль федеральной трассы М5 недалеко от Курумоча.

Сегодня в регионе функционируют 2 трассовых медицинских пункта. Это подразделения Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, организованные  в рамках реализации федеральной и областной программ «Повышение безопасности дорожного движения» в Самарской области. Такие пункты располагаются на аварийно-опасных участках вдоль федеральной трассы М5.

Сегодня министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян совместно с заместителем директора по медицинской части центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Марией Горбуновой, начальником мобильного медицинского отряда специального назначения Константином Фаерманом ознакомились с работой трассового медицинского пункта, расположенного вдоль федеральной трассы М5 недалеко от населенного пункта Курумоч. Он представляет собой мобильный модуль, где размещается бригада скорой медицинской помощи. Пункт оснащен также санитарным автомобилем класса «В».

Как рассказала Мария Николаевна, дежурная бригада скорой помощи оказывает экстренную медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Кроме того, в пункт при необходимости обращаются жители, проезжающее мимо, для амбулаторной помощи – при болях в животе, повышенном давлении и т.д.

Все необходимое для оказания экстренной медицинской помощи в наличии - электрокардиограф, дефибриллятор и другое оборудование. Также в соответствии со стандартами оснащена машина «скорой».
Старший фельдшер трассового медицинского пункта «Курумоч» Сергей Фомин отметил, что в среднем в день в пункт обращаются 5 человек амбулаторно. В случае ДТП на территории обслуживания пункта бригада оперативно направляется для оказания помощи.

Особое внимание руководитель ведомства уделил вопросам взаимодействия бригад трассового медицинского пункта и службы скорой медицинской помощи для обеспечения слаженности действий при выезде на случаи ДТП.

Также Армен Бенян ознакомился с работой трассового медицинского пункта, расположенного вдоль федеральной трассы М5 в районе села Печерское Сызранского района.

В этом году в регионе планируется организация еще одного трассового медицинского пункта на границе Сергиевского и Исаклинского районов.

«Организация работы таких пунктов необходима для оперативного оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим в авариях, - подчеркнул Армен Бенян. – Мы совместно с коллегами из центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи прорабатываем вопросы планомерного развития службы. Я бы хотел обратиться к нашим жителям, которые с наступлением лета отправляются на дачи, в отпуск, путешествуя с детьми. Высокие скорости представляют серьезную угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения. Будьте предельно внимательны за рулем, обязательно пристегивайтесь сами и пристегните своих попутчиков и особенно детей. Используйте специальные удерживающие устройства для детей. Соблюдайте скоростной режим, дистанцию между автомобилями и другие требования правил дорожного движения. Помните, от вас зависят жизнь и здоровье ваше и других участников дорожного движения. Будьте терпимы и взаимно вежливы на дорогах, это может спасти жизнь вам и вашим близким».

 

Фото:   минздрав СО

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