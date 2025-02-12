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В Самаре вновь пройдет всероссийский Форум молодых кардиологов

12 февраля 2025 10:39
106
В Самаре вновь пройдет всероссийский Форум молодых кардиологов

На базе Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) 30 и 31 мая 2025 года состоится XII Форум молодых кардиологов «Кардиология: на стыке Европы и Азии». В крупнейшем научно-образовательном мероприятии страны примут участие представители всех регионов России. Организаторами Форума выступают СамГМУ и Российское кардиологическое общество.

Именно в Самаре в 2012 году был проведен первый Форум Российского кардиологического общества, и регион станет площадкой проведения мероприятия уже в четвертый раз. Форум в 2025 году пройдет в гибридном формате, который предполагает как очные мероприятия, так и онлайн площадки.

«На Форуме соберутся специалисты со всей России и из других стран, – рассказал заведующий кафедрой пропедевтической терапии с курсом кардиологии СамГМУ, главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков. - Исследователи уже подали свои заявки на участие в симпозиумах и представление докладов, сейчас идет отбор и формирование предварительной программы. Планируется очень большая активность: пройдут десятки симпозиумов, различные научные игры для кардиологов, представление докладов молодых ученых, «кардиоринги» и многое другое.  Уверен, что в этом году мы сделаем очень интересное, запоминающееся мероприятие».

Итоговая программа Форума будет сформирована в апреле.

Вся информация о мероприятии по мере готовности будет размещаться на официальном сайте:  https://scardio.ru/events/forum_molodyh_kardiologov/forum_molodyh_kardiologov_2025/

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