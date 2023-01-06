В Самаре в больницу попал ребенок, после того как проглотил монеты

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На днях из Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой выписали ребенка, который в новогодние праздники оказался в больнице, после того как проглотил монеты.



Врачи предупреждают: недостаточная бдительность в отношении присмотра за детьми может привести к опасным последствиям для их здоровья и жизни.



Как отмечают специалисты,в праздничные дни количество вызовов и госпитализаций детей существенно возрастает. В большинстве случаев такие ситуации можно предупредить и предотвратить, если не терять контроля и бдительности.



"Обилие мелких деталей, мелких игрушек, предметов может привести к попаданием их в рот и аспирации. К симптомам инородных тел верхних дыхательных путей относят кашель, шумное дыхание , свистящее дыхание. Симптомы инородных тел пищевода - рвота, позывы на рвоту,отказ от еды. При подозрении на инородное тело верхних дыхательных путей или пищевода необходимо срочно обратиться к врачу. Особо опасными инородными телами являются батарейки. Будьте бдительны и внимательны, не оставляйте маленьких детей без присмотра", - рассказала детский врач-оториноларинголог больницы имени Ивановой Анастасия Ларионова.

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