В Самаре обновляют станцию переливания крови

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Капитальный ремонт фасада здания Самарской областной клинической станции переливания крови провели за счет средств областного бюджета. В ходе ремонта утеплили и покрасили фасад, заменили водосточную систему здания, обновили освещение и установили неоновую вывеску. Это позволит улучшить условия для доноров и медработников, в обновлённом здании ежедневно будут сдавать кровь и ее компоненты около 150 самарцев.

По инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения, включая капитальные ремонты, возведение зданий и обновление парка оборудования.

«Здание станции построено в 1963 году. За 60 лет эксплуатации фасад ни разу капитально не ремонтировался. Благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета мы реализовали первый этап обновления станции. В этом году запланирован текущий ремонт входной группы учреждения и помещений 2 этажа донорского корпуса», - рассказал директор станции Сергей Кузнецов.

Служба крови обеспечивает 61 медицинскую организацию Самарской области донорской кровью и компонентами.

В 2024 году донорами стали около 29 тысяч жителей Самарской области, из них более 6500 сдали кровь впервые. Заготовлено около 50 000 литров крови и ее компонентов.

Донорская активность позволила обеспечить заявки медицинских учреждений качественными и безопасными компонентами донорской крови в полном объеме.Всего в медицинские организации области в 2024 году выдано:️

- 26 302 литра донорской крови и ее компонентов

- из них 16210 литров эритроцитсодержащих компонентов

️- 10 000 литров плазмы

️- заготовлено и выдано более 9000 доз тромбоцитов

-️ почти 100 000 трансфузий (переливаний) компонентов донорской крови было осуществлено пациентам, находящимся на стационарном лечении, в том числе в рамках оказания неотложной медицинской помощи, роженицам и в педиатрической практике, а также в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

-️ донорские компоненты были перелиты 22500 пациентам.

В прошлом году было проведено 170 донорских мероприятий на территории предприятий, организаций, вузов и компаний. Из них более 28 - с использованием мобильного комплекса заготовки крови, укомплектованного необходимым оборудованием и кабинетами для медицинских специалистов. Около 6000 литров крови заготовлено специалистами в выездных условиях.

Фото: минздрав СО