В рамках программы диспансеризации в регионе проводится скрининг на рак легкого

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Заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева:



«В рамках программы диспансеризации проводится скрининг на рак легкого. В нее включено ежегодное прохождение крупнокадровой флюорографии.



Флюорография проводится на цифровом оборудовании, что значительно повышает качество и скорость проведения исследования.



Благодаря регулярному обследованию рак легкого возможно выявить на ранней стадии, что способствует достижению успешных результатов лечения.



В целях уточнения диагноза могут быть использованы следующие методы исследования:

- рентгенография легких в прямой и боковой проекции

- томография

- бронхоскопия с забором материала для морфологического исследования.



Для поддержания здоровья легких необходимо:

- Отказаться от курения.

- Придерживаться принципов рационального питания. Жиры должны составлять 30% от ежедневного рациона, потребление соли – 5 г, сахара – 25 г. Включайте в каждый прием пищи фрукты и овощи - не менее 400 граммов в день.

- Быть физически активным. Не обязательно ставить спортивные рекорды. Получасовая ежедневная зарядка в своем ритме, те самые 10 000 шагов семь дней в неделю – выберите посильную активность и наслаждайтесь.

- Откажитесь от употребления алкоголя. Безопасной дозы спиртных напитков не существует».

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