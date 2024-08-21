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В рамках программы диспансеризации в регионе проводится скрининг на рак легкого

21 августа 2024 11:30
165
Благодаря регулярному обследованию рак легкого возможно выявить на ранней стадии, что способствует достижению успешных результатов лечения.

Заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева:

«В рамках программы диспансеризации проводится скрининг на рак легкого. В нее включено ежегодное прохождение крупнокадровой флюорографии.

Флюорография проводится на цифровом оборудовании, что значительно повышает качество и скорость проведения исследования.

Благодаря регулярному обследованию рак легкого возможно выявить на ранней стадии, что способствует достижению успешных результатов лечения.

В целях уточнения диагноза могут быть использованы следующие методы исследования:
- рентгенография легких в прямой и боковой проекции
- томография
- бронхоскопия с забором материала для морфологического исследования.

Для поддержания здоровья легких необходимо:
- Отказаться от курения.
- Придерживаться принципов рационального питания. Жиры должны составлять 30% от ежедневного рациона, потребление соли – 5 г, сахара – 25 г. Включайте в каждый прием пищи фрукты и овощи - не менее 400 граммов в день.
- Быть физически активным. Не обязательно ставить спортивные рекорды. Получасовая ежедневная зарядка в своем ритме, те самые 10 000 шагов семь дней в неделю – выберите посильную активность и наслаждайтесь.
- Откажитесь от употребления алкоголя. Безопасной дозы спиртных напитков не существует».

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина Самара

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