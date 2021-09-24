В Петербурге спасли студента, заболевшего COVID-19 во время четырехмесячной комы

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Петербургским медикам удалось спасти восемнадцатилетнего студента, который заразился коронавирусом, пока четыре месяца находился в коме после избиения, передает РИА Новости. Сейчас он уже вернулся к учебе, сообщает национальный исследовательский медицинский центр (НМИЦ) имени Алмазова, где лечился пациент.

Молодого человека избили на улице в конце декабря 2020 года, он около месяца находился в одной из городских больниц. Поскольку состояние пациента не улучшалось, его перевели в центр имени Алмазова.

"На момент перевода… состояние пациента оставалось крайне тяжелым - уровень сознания соответствовал синдрому ареактивного бодрствования (вегетативное состояние). Усугубляла ситуацию сопутствующая патология - септическое состояние, обусловлено колитом и инфекцией кровотока. Специализированное питание больной практически не усваивал, что приводило к катастрофической потере массы тела и развитию крайнего истощения организма", - цитируются слова заведующего отделением анестезиологии-реанимации №9 Алексея Кузьмина на официальной странице НМИЦ имени Алмазова в соцсети "ВКонтакте".

После того как врачам удалось остановить потерю веса пациента, они применили специализированные методики, направленные на восстановление сознания, однако лечение затруднила выявленная коронавирусная инфекция. По оценкам медиков, течение болезни было "особенно непростым" из-за изначальной патологии и последствий травмы мозга.

Когда COVID отступил, специалисты центра Алмазова вернулись к интенсивной терапии и реабилитации. "В итоге… через четыре месяца после черепно-мозговой травмы у пациента наблюдалось появление устойчивых признаков сознания с дальнейшим постепенным расширением", - отмечают в медицинском центре.

Сейчас молодой человек вернулся к обучению на финансово-экономическом факультете и продолжает курс реабилитации.