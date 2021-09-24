Я нашел ошибку
Главные новости:
В своем спектакле режиссер Денис Бокурадзе предлагает зрителям стать участниками судебного процесса по делу Марии Стюарт.
В театре-студии «Грань» состоится премьера спектакля  «Мария Стюарт»
Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо вакцинировать не менее 80% населения.
47 млн человек, привитых от COVID-19 в России, недостаточно, чтобы остановить заражение инфекцией  
Сейчас молодой человек вернулся к обучению на финансово-экономическом факультете и продолжает курс реабилитации.
В Петербурге спасли студента, заболевшего COVID-19 во время четырехмесячной комы
Матч пройдет в рамках празднования 110-летия самарского футбола и 70-летия со дня первого матча между командами "Крылья" и "Зенит".
На "Металлурге" состоится товарищеская встреча ветеранов "Крыльев Советов" и "Зенита"
Сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Автотор" начнет в Калининграде выпуск электромобилей для маломобильных групп в 2024 году
По мнению директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи, у стран должен быть четкий план действий на случай подобных чрезвычайных ситуаций.
Гинцбург: второй раз испытание пандемией человечество может не выдержать
Для нее создадут отдельную онлайн-платформу.
"Магнит" в ближайшее время запустит собственную курьерскую доставку
Но остаются в хороших отношениях и продолжают воспитывать своего годовалого сына X Æ A-Xii Musk.
Бизнесмен Илон Маск и певица Граймс расстались после трех лет совместной жизни
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.01
0.29
EUR 85.68
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Фестиваль «Русь. Эпоха Объединения» пройдет в Самарской области в необычном формате
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Петербурге спасли студента, заболевшего COVID-19 во время четырехмесячной комы

24 сентября 2021 22:28
130
Сейчас молодой человек вернулся к обучению на финансово-экономическом факультете и продолжает курс реабилитации.

Петербургским медикам удалось спасти восемнадцатилетнего студента, который заразился коронавирусом, пока четыре месяца находился в коме после избиения, передает РИА Новости. Сейчас он уже вернулся к учебе, сообщает национальный исследовательский медицинский центр (НМИЦ) имени Алмазова, где лечился пациент.

Молодого человека избили на улице в конце декабря 2020 года, он около месяца находился в одной из городских больниц. Поскольку состояние пациента не улучшалось, его перевели в центр имени Алмазова.

"На момент перевода… состояние пациента оставалось крайне тяжелым - уровень сознания соответствовал синдрому ареактивного бодрствования (вегетативное состояние). Усугубляла ситуацию сопутствующая патология - септическое состояние, обусловлено колитом и инфекцией кровотока. Специализированное питание больной практически не усваивал, что приводило к катастрофической потере массы тела и развитию крайнего истощения организма", - цитируются слова заведующего отделением анестезиологии-реанимации №9 Алексея Кузьмина на официальной странице НМИЦ имени Алмазова в соцсети "ВКонтакте".

После того как врачам удалось остановить потерю веса пациента, они применили специализированные методики, направленные на восстановление сознания, однако лечение затруднила выявленная коронавирусная инфекция. По оценкам медиков, течение болезни было "особенно непростым" из-за изначальной патологии и последствий травмы мозга.

Когда COVID отступил, специалисты центра Алмазова вернулись к интенсивной терапии и реабилитации. "В итоге… через четыре месяца после черепно-мозговой травмы у пациента наблюдалось появление устойчивых признаков сознания с дальнейшим постепенным расширением", - отмечают в медицинском центре.

Сейчас молодой человек вернулся к обучению на финансово-экономическом факультете и продолжает курс реабилитации.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо вакцинировать не менее 80% населения.
24 сентября 2021  22:49
47 млн человек, привитых от COVID-19 в России, недостаточно, чтобы остановить заражение инфекцией  
80
Сейчас молодой человек вернулся к обучению на финансово-экономическом факультете и продолжает курс реабилитации.
24 сентября 2021  22:28
В Петербурге спасли студента, заболевшего COVID-19 во время четырехмесячной комы
130
На воздушном транспорте доставили в медучреждения региона  для специализированного лечения 9 пациентов.
24 сентября 2021  17:39
В сентябре служба санавиации Самарской области совершила 6 вылетов для эвакуации пациентов
211
В Самаре 237 заболевших.
24 сентября 2021  14:57
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
341
Лазерная коагуляция вен: суть процедуры, показания, и реабилитационный период
24 сентября 2021  06:30
Лазерная коагуляция вен: суть процедуры, показания, и реабилитационный период
98
В Самаре прошло просветительское благотворительное мероприятие с участием писателей из Москвы и передачей книг в дар лечебным учреждениям.
23 сентября 2021  14:57
Российские писатели передали в дар книги  для пациентов с онкологическими заболеваниями
534
В Самаре 235 заболевших.
23 сентября 2021  14:25
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
643
В Самаре за прошедшие сутки заболели 233 человека.
22 сентября 2021  14:25
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
595
В Самарской области ограничат оказание медпомощи населению
22 сентября 2021  11:57
В Самарской области ограничат оказание медпомощи населению
622
22 сентября 2021  11:18
Лечение рака щитовидной железы 4 стадии за рубежом
404
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
686
Весь список
В центре внимания
Очередной грустный рекорд: 556 случаев коронавируса выявили в Самарском регионе за сутки
24 сентября 2021  13:41
Очередной грустный рекорд: 556 случаев коронавируса выявили в Самарском регионе за сутки
368
Работы на масштабном строительстве по нацпроекту БКД двухуровневой развязки в Самаре идут с опережением графика
24 сентября 2021  12:26
Работы на масштабном строительстве по нацпроекту БКД двухуровневой развязки в Самаре идут с опережением графика
511
Дмитрий Азаров представил приоритетные проекты, реализация которых положительно скажется на социально-экономическом развитии региона.
23 сентября 2021  19:04
Дмитрий Азаров представил важнейшие проекты социально-экономического развития региона на совещании с Дмитрием Чернышенко и Игорем Комаровым
1100
Еще 542 жителя Самарской области заболели коронавирусом
23 сентября 2021  13:09
Еще 542 жителя Самарской области заболели коронавирусом
456
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
23 сентября 2021  11:32
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
407
Весь список