 В Красноармейскую больницу поступили 8 современных электрокардиографов

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В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Красноармейскую центральную районную больницу поставлены 3 двенадцатиканальных стационарных электрокардиографа и 5 портативных. Оборудование распределено между отделениями больницы и офисами врачей общей практики посёлков Волчанский, Гражданский и Кировский, а также сёл Алексеевка и Колывань.



Двенадцатиканальные аппараты установлены в кабинете врача-кардиолога и специализированных отделениях приёмного покоя. Это необходимо для диагностики пациентов в неотложном или экстренном состоянии.



«С помощью портативных электрокардиографов специалисты оперативно проводят исследование на выездах к пациентам на дом, в ходе профилактических осмотров и диспансеризации. Это повышает доступность диагностики для маломобильных граждан, пожилых людей, позволяя выявлять сердечно-сосудистые патологии на ранних стадиях. Кроме того, благодаря Единой медицинской информационно-аналитической системе у врача есть возможность получить телемедицинскую консультацию специалистов Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В. П. Полякова», – рассказала главный врач Анна Степанова.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО