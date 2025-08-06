Я нашел ошибку
Главные новости:
Двенадцатиканальные аппараты установлены в кабинете врача-кардиолога и специализированных отделениях приёмного покоя.
 В Красноармейскую больницу поступили 8 современных электрокардиографов
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
Ремонт дорог в Самарской области обсудили на оперативном совещании губернатора
В соревнованиях примут участие команды ВХЛ из Самары, Тулы, Орска и Пензы. Победители получат в награду не только кубок, но и автомобиль «Лада».
Стали известны подробности турнира на Кубок Губернатора по хоккею
Это событие стало знаковым шагом в укреплении сотрудничества между региональными властями и РПЦ в сфере духовно-нравственного воспитания, социальной поддержки и развития молодежных инициатив.
Губернатор Федорищев встретился с вновь избранным епископом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием
Изначально ему вменяли превышение должностных полномочий, но в ходе рассмотрения дела статью сменили.
В Октябрьском районном суде огласили приговор по делу экс-министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина
Выявлены признаки подделки документов, свидетельствующих об установлении гражданину инвалидности.
Возбуждено уголовное дело в отношении самарца, подозреваемого в мошенничестве
В регионе переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, гроза, днем кратковременные дожди, местами гроза.
В Самаре 7 августа ночью +19, +21°С, днем +26, +28°С.
Стилист Лисовец раскритиковал новый стандарт школьной формы в России.
В Минпросвещения представили новый стандарт школьной формы в России — по ГОСТу
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.05
0.38
EUR 92.51
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 В Красноармейскую больницу поступили 8 современных электрокардиографов

6 августа 2025 21:36
57
Двенадцатиканальные аппараты установлены в кабинете врача-кардиолога и специализированных отделениях приёмного покоя.

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Красноармейскую центральную районную больницу поставлены 3 двенадцатиканальных стационарных электрокардиографа и 5 портативных. Оборудование распределено между отделениями больницы и офисами врачей общей практики посёлков Волчанский, Гражданский и Кировский, а также сёл Алексеевка и Колывань.

Двенадцатиканальные аппараты установлены в кабинете врача-кардиолога и специализированных отделениях приёмного покоя. Это необходимо для диагностики пациентов в неотложном или экстренном состоянии.

 «С помощью портативных электрокардиографов специалисты оперативно проводят исследование на выездах к пациентам на дом, в ходе профилактических осмотров и диспансеризации. Это повышает доступность диагностики для маломобильных граждан, пожилых людей, позволяя выявлять сердечно-сосудистые патологии на ранних стадиях. Кроме того, благодаря Единой медицинской информационно-аналитической системе у врача есть возможность получить телемедицинскую консультацию специалистов Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В. П. Полякова», – рассказала главный врач Анна Степанова.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Врачи-дерматовенерологи осмотрели около 60 человек, 6 из которых на месте удалили доброкачественные новообразования кожи.
06 августа 2025, 14:58
«Забота рядом»: врачи Самарского областного кожно-венерологического диспансера провели прием пациентов Елховского района
Врачи-дерматовенерологи осмотрели около 60 человек, 6 из которых на месте удалили доброкачественные новообразования кожи. Здравоохранение
365
Портативный кольпоскоп с простым интерфейсом станет удобным инструментом в медицинских учреждениях отдаленных районов и сельской местности, где есть дефицит квалифицированных специалистов.
06 августа 2025, 14:08
Разработку СамГМУ для выявления рака шейки матки апробируют в медучреждениях региона
Портативный кольпоскоп с простым интерфейсом станет удобным инструментом в медицинских учреждениях отдаленных районов и сельской местности, где есть дефицит... Здравоохранение
243
Грудное молоко влияет на большинство биологических процессов в организме ребенка, в том числе и на формирование иммунитета.
05 августа 2025, 18:34
Тольяттинский врач-неонатолог: "Грудное молоко по биологической ценности превосходит все другие продукты, встречающиеся в природе"
Грудное молоко влияет на большинство биологических процессов в организме ребенка, в том числе и на формирование иммунитета.   Общество
624
Здравоохранение
Двенадцатиканальные аппараты установлены в кабинете врача-кардиолога и специализированных отделениях приёмного покоя.
6 августа 2025  21:36
 В Красноармейскую больницу поступили 8 современных электрокардиографов
57
Врачи-дерматовенерологи осмотрели около 60 человек, 6 из которых на месте удалили доброкачественные новообразования кожи.
6 августа 2025  14:58
«Забота рядом»: врачи Самарского областного кожно-венерологического диспансера провели прием пациентов Елховского района
368
Портативный кольпоскоп с простым интерфейсом станет удобным инструментом в медицинских учреждениях отдаленных районов и сельской местности, где есть дефицит квалифицированных специалистов.
6 августа 2025  14:08
Разработку СамГМУ для выявления рака шейки матки апробируют в медучреждениях региона
244
В Красноармейском районе обновлены пять офисов врачей общей практики
6 августа 2025  11:55
В Красноармейском районе обновлены пять офисов врачей общей практики
244
В них будут получать необходимую медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и профилактические осмотры жители сёл Большая Ёга и Султангулово.
5 августа 2025  18:16
Два современных ФАПа возводятся в Похвистневском районе
488
И о негативных последствиях употребления арбуза на ночь.
4 августа 2025  23:25
Врач-диетолог предупредил о вреде ежедневного употребления арбуза
579
В нём будут получать необходимую медицинскую помощь более 600 жителей Нижней Кондурчи и близлежащих населенных пунктов.
4 августа 2025  20:43
В селе Нижняя Кондурча Елховского района  идёт строительство модульного ФАПа
641
Все профилактические обследования защитники Отечества проходят в плановом порядке, включая консультации врачей узких специальностей.
4 августа 2025  20:15
Ветераны боевых действий прошли второй этап диспансеризации в Самаре
588
Включение большего количества растительного белка в рацион может способствовать увеличению продолжительности жизни, особенно для мужчин.
4 августа 2025  17:58
Врач рассказала о способе увеличения продолжительности жизни с помощью растительного белка
488
Компоненты грудного молока невозможно воспроизвести в условиях промышленного производства.
4 августа 2025  14:23
Самарский врач-неонатолог рассказала о влиянии грудного молока на здоровье ребёнка
548
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15026
Весь список
В центре внимания
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
6 августа 2025  21:28
Ремонт дорог в Самарской области обсудили на оперативном совещании губернатора
25
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.
6 августа 2025  17:53
Губернатор Федорищев потребовал усилить пожарную безопасность в муниципалитетах
167
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре в конце августа
6 августа 2025  12:24
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре в конце августа
252
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
5 августа 2025  12:45
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
389
Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы по крупным инфраструктурным проектам, детали бюджетного планирования на будущий год.
4 августа 2025  16:58
Вячеслав Федорищев обсудил с Министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета региона
698
Весь список