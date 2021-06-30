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В июне вертолёт санавиации СО доставил в медучреждения 8 пациентов

30 июня 2021 14:08
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 Всего в этом году 69 пациентов доставлены вертолетом в специализированные медучреждения региона.

В июне вертолёт службы санавиации Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина совершил 8 вылетов в города и районы губернии. Эвакуированы 8 пациентов из Сызрани, Тольятти, Шенталинского, Камышлинского и Похвистневского районов.  Всего в этом году 69 пациентов доставлены вертолетом в специализированные медучреждения региона.

 «В основном, служба санитарной авиации участвует в транспортировке пациентов с политравмами, термическими ожогами с большим процентом поражения, инсультами, пневмониями с высоким процентом поражения легких. Мы задействуем вертолёт, когда нужно быстро доставить пациента в специализированный стационар для оказания необходимой медицинской помощи. Например, в июне воздушным транспортом доставили пожилого пациента из Тольятти с термическим ожогом 80%. Необходимо было госпитализировать пациента в ожоговый центр в кратчайшие сроки при минимальном времени на эвакуацию», - рассказал исполняющий обязанности заведующего отделения экстренной и плановой консультативной помощи, врач - нейрохирург Юрий Бубнов. 

Также в этом месяце пациент из Шенталинского района с анафилактическим шоком после укуса змеи был доставлен в отделение токсикологии больницы им. В.Д.Середавина. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо. 

С помощью санитарной авиации многих пациентов эвакуируют в нейрохирургическое отделение больницы им. В.Д.Середавина для оказания высококвалифицированной помощи. 

В июне врачи санитарной авиации помогали и в транспортировке пострадавших после крупной дорожной аварии в Нефтегорске.

«Больница им. В.Д.Середавина является травматологическим центром первого уровня. Стараемся в первые сутки стабилизировать состояние пациентов и на вертолёте или наземным транспортом доставить в реанимацию нашей больницы, где мы продолжаем оказывать помощь», - отметил Юрий Бубнов. 

Санитарный вертолет обеспечен всем необходимым для поддержания функций организма до поступления в клинику и оказания экстренной помощи: в нем установлен аппарат ИВЛ экспертного класса, многофункциональный монитор, дефибриллятор.

 

Теги: 8 пациентов вертолёт  санавиации июнь

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