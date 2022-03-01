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В детской больнице Тольятти улучшили условия оказания медпомощи

1 марта 2022 13:55
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В детской больнице Тольятти улучшили условия оказания медпомощи

В Тольяттинской  городской   детской  клинической  больнице в рамках национального  проекта «Здравоохранение»   обновили условия оказания медицинской помощи. Так, в учреждении проведен ремонт входной зоны, в клинико-диагностическом центре, отделения оснащены современным оборудованием.

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям — одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Повышение доступности и качества медицинских услуг — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области при участии жителей.

В детской больнице ежегодно получают диагностическую и лечебную помощь более 12 тысяч юных жителей Тольятти и близлежащих районов.

«В нашей больнице проведен ремонт консультативно-диагностического центра, входной группы, — рассказала главный врач Тольяттинской детской больницы Светлана Гаршина.  —   Также  закуплена новая  мебель, установлена навигация, которая  помогает  быстро сориентироваться в больнице. Кроме того, организована электронная запись. Консультативную помощь оказывают  доктора разных специальностей —  детский хирург, детский уролог, детский эндокринолог, гастроэнтеролог, отоларинголог, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, невролог, невролог-эпилептолог. Ранее в рамках нацпроекта мы получили   и медицинское оборудование  — это магнитно — резонансный томограф, компьютерный томограф, видеоэндоскопическое оборудование, ультразвуковые аппараты. Они также используются для оказания консультативно-диагностической помощи детям».

Консультативный центр принимает детей по новым стандартам оказания медпомощи. Напомним, что в рамках создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, был выполнен ремонт входной группы.

Ежедневно  в центре по направлению из городских поликлиник для консультаций специалистов здесь принимают более 50 детей. Приём ведут врачи по 7-ми специальностям.

 «Изменения в лечебном учреждении за последние годы на лицо, — поделился врач-отоларинголог Владислав Фёдоров. — После проведённого ремонта в нашем отделении комфортно не только пациентам, но и врачам. Замечательный ремонт, качественное оборудование.  Мы приходим на работу с хорошим настроением».

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