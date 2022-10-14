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В Борском районе обновляются условия оказания медицинской помощи

14 октября 2022 18:53
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В поликлиническом отделении ЦРБ выполнен капитальный ремонт, возведено модульное здание офиса врача общей практики в селе Петровка.

В рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в Борском районе обновляются условия оказания медицинской помощи. В 2021 году в поликлиническом отделении центральной районной больницы выполнен капитальный ремонт, возведено модульное здание офиса врача общей практики в селе Петровка. В ближайшее время откроется новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Большое Алдаркино.

По словам заместителя главного врача Борской центральной районной больницы Дмитрия Агафонова, капитальный ремонт поликлиники позволил внедрить технологии бережливого производства, создать наболее комфортные условия для приема маломобильных граждан и во многих аспектах улучшить работу подразделения.

 «Пациенты получают помощь в более комфортных условиях, — рассказал Дмитрий Владимирович. — Комплексно обновлены все помещения. Отдельно отмечу, что ремонт позволил модернизировать входную зону —созданы открытая регистратура и комфортная зона ожидания. Работает инфомат для самостоятельной записи пациентов на прием к врачу. Усовершенствована маршрутизация посетителей с разделением потоков, удобная навигация помогает найти нужный кабинет. Кроме того, при поддержке администрации района благоустроена территория поликлиники».

Поликлиника оснащена новой медицинской и компьютерной техникой — всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи.

 «По программе модернизации первичного звена мы получили цифровой флюорограф, систему ультразвуковой визуализации, электрокардиографы планшетного типа и другую медтехнику высокого класса. Качество медицинской помощи улучшится благодаря активному внедрению в работу телемедицинских консультаций — для этого созданы все условия, — подчеркнул Дмитрий Агафонов.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
В поликлиническом отделении ЦРБ выполнен капитальный ремонт, возведено модульное здание офиса врача общей практики в селе Петровка.
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