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В Тольятти запустили производство светотехники для кроссовера Lada Azimut

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В Тольятти запустили производство светотехники для кроссовера Lada Azimut

На территории особой экономической зоны «Тольятти» открытось производство светотехники для кроссовера Lada Azimut. Проект реализован компанией «Лайтинг Солюшнс», которая уже является поставщиком АвтоВАЗа, при поддержке правительства Самарской области и Фонда развития промышленности. Об этом говорится в сообщении производителя комплектующих, которое поступило «Известиям» 21 июля.

На предприятии будут выпускать полный комплект светотехники для Azimut: светодиодные фары, секции дневных ходовых огней, задние фонари, заднюю световую балку и противотуманки. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск до 80 тыс. комплектов светотехники в год, выход линии на проектную мощность запланирован до конца 2026 года.

Общий объем инвестиций в проект составил 3,5 млрд рублей (из них «Лайтинг Солюшнс» инвестировало 1,9 млрд рублей). На сборочных линиях светотехники для Azimut будет занято 50 сотрудников в одну смену

Как рассказали в компании, основой производственной линии стала термопластавтоматическая машина с усилием смыкания 2800 тонн. Оборудование позволяет изготавливать цельный задний центральный фонарь сложной геометрии, расположенный по всей ширине автомобиля. Такая машина для трехкомпонентного литья крупногабаритных деталей применяется в России впервые, отметил производитель. В фарах Lada Azimut используются светодиодные модули и запатентованная система охлаждения, в фонарях впервые для автомобилей марки применен динамический указатель поворота.

Ранее, 16 июля, сообщалось, что кроссовер Lada Azimut успешно прошел серию краш-тестов в рамках сертификации. Продажи новинки стартуют во втором полугодии.

Теги: Автоваз

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