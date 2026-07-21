В России снизились цены на свинину

Свинина в России за первые шесть месяцев 2026 года подешевела почти на 2%, до 392 рублей за килограмм. Об этом стало известно 21 июля из данных Росстата.

В январе средняя стоимость килограмма свинины составляла 398,3 рубля, а к июню показатель снизился до 392 рублей. Бескостная свинина за тот же период подешевела примерно на 2,4% — с 499 рублей до 487 рублей за килограмм, передает «РИА Новости».

По словам эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина, снижение цен связано с высокой степенью индустриализации отрасли, значительными производственными мощностями и возможностью производителей оперативно регулировать объемы выпуска.

Он отметил, что одним из ключевых факторов себестоимости производства свинины и мяса птицы является стоимость кормов, поскольку они занимают значительную долю расходов животноводческих предприятий.

Эксперт добавил, что в начале 2026 года ситуация с кормовой базой оставалась благоприятной: высокий урожай зерновых в 2025 году обеспечил достаточное предложение основных компонентов для производства комбикормов и создал условия для снижения их стоимости.