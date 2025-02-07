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Тольяттинские врачи травматологи-ортопеды предотвратили разрушение сустава у девочки после ДТП

7 февраля 2025 17:47
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Врачи провели костную аутопластику, фиксацию перелома металлофиксатором. Особенность такой операции - использование трансплантата из собственных тканей организма.

Врачи травматологи-ортопеды Тольяттинской городской детской клинической больницы провели операцию юной пациентке, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии.

 14-летняя Елизавета поступила в приемное отделение детской больницы. Врачи провели необходимые диагностические исследования, по результатам которых у пациентки диагностировали черепно-мозговую травму и перелом латерального мыщелка большеберцовой кости, сопровождающимся обширным костным дефектом.

Врачи травматологи-ортопеды провели костную аутопластику, фиксацию перелома металлофиксатором. Особенность данного вида операции - использование трансплантата из собственных тканей организма при замещении дефектов и деформации костей.

«У пациентки при травме колена в результате компрессии губчатой костной ткани образовался дефект. Чтобы избежать разрушения сустава в течение 3-5 лет и последующей замены его на искусственный, необходимо было восстановить суставную поверхность, заполнив ее костной тканью. Для восстановления поверхности сустава мы обеспечили оперативный доступ к латеральному отделу коленного сустава, восстановили суставную поверхность, восполнили дефект аутотрансплантантом и зафиксировали пластиной", - рассказал врач-травматолог-ортопед Олег Бурлак.

После операции Елизавета передвигалась на костылях. Она прошла раннюю реабилитацию и ей потребуется завершающий курс лечения в отделении реабилитации детской больницы, когда она сможет самостоятельно ходить.

«На сегодняшний день Лиза уже может передвигаться без коленного брейса — врач разрешил дозированную нагрузку на ногу. Это большой прогресс. Мы очень благодарны специалистам за профессионализм и вовлеченность в свое дело — без этой операции травма дочери могла привести в будущем к печальным последствиям», - рассказала мама пациентки.

Напомним, в отделении реабилитации в Тольяттинской городской детской клинической больницы проведён ремонт и поставлено новое современное оборудование благодаря реализации федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Ежегодно медицинскую помощь в современных условиях получают около 900 юных жителей.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

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