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Сызранский врач-акушер-гинеколог: «От образа жизни будущих родителей зависит здоровье детей и внуков»

24 января 2024 15:21
312
Во взрослом возрасте каждая женщина сама может повлиять на свое здоровье, в том числе и репродуктивное.

Как мама может повлиять на репродуктивное здоровье дочери?
Что делать при планировании беременности?
Какие правила стоит соблюдать будущим родителям?

Об этом рассказывает заведующая женской консультацией №2 Сызранской центральной городской и районной больницы, врач акушер-гинеколог Екатерина Горцунова:

«Репродуктивное здоровье женщины начинает формироваться еще до ее рождения. Когда девочка только начинает развиваться в утробе матери, уже в этот момент происходит образование будущих половых клеток. Сколько их сформируется в этот период, столько потом и созреет в течение репродуктивного периода жизни женщины. Поэтому будущая мама в ответе за формирование половой системы своей дочери.

Во взрослом возрасте каждая женщина сама может повлиять на свое здоровье, в том числе и репродуктивное.

Если вы планируете в скором времени стать мамой, вам необходимо:
- обратиться к специалистам и пройти обследование
- пройти диагностику репродуктивного здоровья и при необходимости своевременно начать лечение
- восполнить дефицит витаминов и микроэлементов, если он выявится
- обратить внимание на психологическое состояние.

На репродуктивное здоровье женщины влияют множество факторов.

Среди негативных:
- слишком раннее начало половой жизни
- заболевания, передающиеся половым путем
- алкоголь и курение
- аборты.
Если супружеская пара планирует рождение ребенка, то есть ряд простых рекомендаций, в которых нет ничего невыполнимого:

- Заниматься активно профилактикой и лечением всех заболеваний половой сферы.

- Вести здоровый образ жизни: правильно питаться и точно отказаться от алкоголя и курения! В своей практике я встречала множество ошибочных мнений пациенток о вредных привычках: «резко бросать курить вредно, лучше уменьшить количество сигарет», или «на поздних сроках курить и пить можно» и так далее.

- Мнение доказательной медицины только одно – курение и алкоголь вредят матери и плоду!
Неукоснительно соблюдать правила личной гигиены. Это касается не только женщин, но и мужчин.

- Регулярно проходить профилактические осмотры у гинеколога для женщин и уролога для мужчин.

Будущие родители, помните, что от вашего образа жизни зависит здоровье ваших детей и внуков!».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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