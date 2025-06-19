️Слаженная работа врачей и биоинженеров: в Самарском онкодиспансере молодой девушке удалили опухоль и сохранили ногу

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Специалисты Центра онкоортопедии Самарского областного клинического онкологического диспансера выполнили высокотехнологичную операцию по удалению агрессивной опухоли с сохранением функции сустава, применив отечественный эндопротез.

У 28 летней девушки появились жалобы на боли в области правого коленного сустава. Спустя некоторое время она заметила опухолевое образование и обратилась в Самарский онкодиспансер. После комплексного обследования был установлен диагноз — гигантоклеточная опухоль.

Гигантоклеточная опухоль — это злокачественное новообразование с агрессивным характером течения. Она развивается в области суставов, разрушает костную ткань, хрящ и суставную поверхность, быстро нарушает опорную функцию конечности.

Ранее при таком диагнозе пациентам проводили ампутацию пораженной конечности, поскольку сохранить сустав было невозможно. Но в этом случае специалисты онкодиспансера смогли предложить альтернативу.

Пациентке была проведена предоперационная лекарственная терапия. После уменьшения опухоли врачи перешли ко второму этапу лечения — хирургическому вмешательству с применением индивидуального эндопротеза.

Протез был специально спроектирован и изготовлен с учетом анатомических особенностей пациентки в НИИ бионики и персонифицированной медицины Самарского государственного медицинского университета. Уникальная конструкция воспроизводит функции утраченного сустава и обеспечивает свободу движений в сочленении. Это позволит пациентке в будущем вернуться к привычному образу жизни.

"Операция продолжалась 4 часа и прошла успешно. Уже в ближайшее время, после выписки из стационара, пациентка приступит ко второму этапу реабилитации под наблюдением специалистов онкодиспансера, - рассказал врач-онколог, травматолог-ортопед Центра онкоортопедии Самарского областного онкологического диспансера, к.м.н. Виктор Иванов. - Это второй случай в Самарском регионе, когда мы выполнили подобную операцию с индивидуальным эндопротезом, произведенным полностью из отечественных материалов».

Фото: минздрав СО