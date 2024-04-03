Самарцы могут бесплатно проверить точность домашнего тонометра

32

Росстандарт вновь проводит социальную акцию ко Дню здоровья!

Пришла пора проверить точность домашних помощников! С 7 по 9 апреля Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и подведомственные ему организации проводят во всех округах РФ Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!», приуроченную к Всемирному дню здоровья.

Цель акции – донести до жителей России важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.

За время проведения акции с 2018 года было проверено более 80 000 приборов, около 10 % из которых показали какие-либо отклонения от заявленных производителем технических и/или метрологических характеристик и были рекомендованы к замене. Стоит отметить, что на основании показаний тонометра принимаются решения, которые могут быть критически значимыми для жизни и здоровья.

В дни акции специалисты ФБУ «Самарский ЦСМ», который является региональным центром Росстандарта на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением на базе испытательной лаборатории ФБУ «Самарский ЦСМ» (г. Самара, ул. Воронежская, 202) и филиалов центра (г. Тольятти, ул. Радищева, 12 и г. Сызрань, ул. Новосибирская, 41)

Акция проводится в рабочее время подразделений ФБУ «Самарский ЦСМ» – с 9.00 до 16.00.