Самарский врач-онколог рассказал о профилактике новообразований полости рта

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Врач челюстно-лицевой хирург онкологического отделения (опухоли головы, шеи) Самарского областного клинического онкологического диспансера, к.м.н. Алексей Габриелян:



«В большинстве случаев пациенты не обращают внимания на изменения в состоянии слизистой оболочки полости рта или языка, обращаются к врачу на поздних стадиях болезни. Начальные стадии рака языка чаще всего бессимптомны, поэтому необходимо своевременно проходить профилактические осмотры и придерживаться правил, которые помогут снизить риски развития злокачественных новообразований полости рта:



Посещать врача-стоматолога минимум раз в 6 месяцев.



Избегать вредных привычек: употребления никотина и алкоголя, а также острой и горячей пищи.



При хронических заболеваниях слизистой рта необходимо пройти лечение и последующее диспансерное наблюдение у стоматолога и других узких специалистов.



Следить за состоянием зубов и протезов: острые края зубов, последствия кариеса, нестабильные ортопедические конструкции могут спровоцировать воспаление.



Регулярно осматривать язык и полость рта. При самостоятельном осмотре стоит обратить внимание на цвет языка, наличие налёта, симметричность правой и левой половины языка, образования на языке, дискомфорт, боль или жжение.



Если вы наблюдаете симптомы более двух недель, необходимо обратиться к специалисту. При наличии у родственников заболеваний полости рта также не стоит пренебрегать регулярными профилактическим осмотрами. Необходима своевременная диагностика заболевания и вовремя начатое лечение."

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