Минтранс РФ предложил продлить особый режим эксплуатации иностранных самолетов

Минтранс России выступил с инициативой сохранить до конца 2028 года специальные условия использования зарубежных самолетов и авиационных двигателей, полученных отечественными перевозчиками по договорам лизинга, свидетельствуют соответствующие изменения, предусмотренные проектом правительственного постановления.

Предлагаемые поправки, с которыми ознакомились в «РИА Новости», касаются действующего с марта 2022 года порядка исполнения соглашений об аренде иностранных воздушных судов и двигателей. Специальные правила распространяются на договоры, заключенные российскими авиакомпаниями до 24 февраля 2022 года, и регулируют вопросы эксплуатации авиатехники в условиях ограничений со стороны недружественных государств.

Теперь транспортное ведомство предлагает сохранить установленный порядок еще на два года. В пояснительных материалах к инициативе необходимость оперативного вступления новых положений в силу объясняется стремлением обеспечить непрерывность процедур, связанных с исполнением договоров аренды и финансового лизинга иностранной авиатехники. Предполагается, что компании представят свои ответы до 17 ноября.