Самарский врач-детский хирург: "Следить за репродуктивным здоровьем мальчиков необходимо с раннего возраста"

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Главный внештатный детский хирург министерства здравоохранения Самарской области, заведующий хирургическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой, врач-детский-хирург, врач - детский онколог Евгений Новоженов:



«Основы репродуктивного здоровья формируются в детском и юношеском возрасте. На него влияют особенности раннего развития ребенка, перенесенные инфекционные заболевания, хронические патологии и тд.



Огромное значение в сохранении здоровья репродуктивной системы с детского возраста играют ежедневная гигиена, сбалансированное питание, занятие спортом и своевременное прохождение профилактических медицинских осмотров.



Кроме того, необходимо соблюдать вакцинацию детей в рамках Национального календаря прививок. Например, вакцинация против паротита полностью защищает человека от опасного осложнения, которая приводит к бесплодию.



Для выявления патологий и врождённых аномалий у юных пациентов необходимо раз в год посещать детского врача-хирурга. Вовремя не выявленные заболевания, как паховая грыжа, рубцовый фимоз и другие, могут привести к бесплодию.



Подростковый период - важный переломный момент, когда на фоне активного полового созревания и гормональной перестройки может выявляться врожденная патология и возникать приобретенные нарушения. Репродуктивное здоровье ребенка должно быть предметом особых забот со стороны окружающих взрослых.



Помимо врожденных аномалий существуют и приобретенные, которые проявляются в пубертатном периоде 10-15 лет. Варикоцеле - варикозное расширение вен гроздевидного сплетения семенного канатика, это заболевание приводит к нарушению репродуктивной функции. Выявляется у подростков во время медицинского осмотра в школе. Обнаруживается слева, при этом подростков ничего не беспокоит.



Также молодые люди сталкиваются с множеством факторов риска, которые могут привести к серьезным проблемам в старшем возрасте. В первую очередь – это курение, употребление алкогольных напитков, наркотиков и других токсических веществ.



Будьте внимательны к здоровью своих детей. Это способствует своевременному обнаружению и эффективному лечению опасных заболеваний. Не пренебрегайте простыми правилами и посещайте специалистов."

Фото: минздрав СО