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Самарский врач-акушер-гинеколог: каких правил необходимо придерживаться, чтобы выносить и родить здорового ребенка

31 марта 2025 18:36
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Процесс деторождения желательно осуществить в 20—30 лет, так как с возрастом происходит накопление сопутствующих заболеваний.

Заведующая акушерским обсервационным отделением родильного дома Самарской городской клинической больницы № 2 имени Н. А. Семашко, врач-акушер-гинеколог Екатерина Артемьева:

"Основная задача беременной женщины — выносить и родить здорового малыша. Процесс деторождения желательно осуществить в 20—30 лет, так как с возрастом происходит накопление сопутствующих заболеваний. Это повышает риск осложнений при беременности и родах. Чтобы родить здорового ребенка, будущая мама должна соблюдать несколько правил, которые касаются образа жизни, а также пройти комплекс диагностических, профилактических и лечебных мероприятий, направленных на подготовку к полноценному зачатию и вынашиванию беременности.

Процесс к подготовки к беременности включает несколько аспектов:

-  Найти хорошего специалиста ещё на этапе подготовки к беременности. Если беременность проходит легко, для ее благополучного разрешения чаще всего достаточно регулярно посещать женскую консультацию. Но не всегда все гладко: случается, что будущая мама нуждается в особом внимании со стороны врача.

- Проверить свое здоровье. Сдать общий анализ крови, проверить артериальное давление, посетить врача-стоматолога и тд. Беременность – колоссальное испытание для органов женщины в физическом плане. Если есть слабые места в организме, то необходимо их обнаружить сразу.

- Провести полный курс санации очагов хронической инфекции.   Есть заболевания, при которых полная ремиссия не требует поддерживающей терапии, а есть такие, с которыми потребуется постоянный врачебный контроль.

- Закрыть дефициты витаминов и микроэлементов.

- Уделить внимание психологической подготовке и физической активности. Регулярные прогулки и физическая активность (йога, плавание, гимнастика) помогают стабилизировать эмоциональный фон. Движение способствует выработке эндорфинов — «гормонов радости», которые противодействуют чрезмерной тревоге.

- Отказаться от вредных привычек.

Также не поднимайте тяжелые предметы, высыпайтесь, избегайте контакта с ядовитой бытовой химией, ведите здоровый образ жизни и сбалансированно питайтесь. Стоит помнить, подготовка к беременности важна для обоих будущих родителей."

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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