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Самарские врачи обсудили вопросы профилактики табакокурения

19 ноября 2022 15:13
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Врачи предостерегают: у курящих в 4 раза выше риск развития инфаркта.

В пресс-центре Самарского областного вещательного агентства врачи обсудили вопросы профилактики табакокурения.

О ситуации с курением в Самарской области рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заместитель главного врача Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юрий Мальшин. Он подчеркнул, что распространенность табакокурения как в целом в Российской Федерации, так и в Самарской области, снижается. По данным Росстата: если в 2009 году распространенность курения в России составляла 39,5%, то в 2021 году она снизилась до 20,3%.

«Самарская область входит в число регионов России с наименьшей долей курильщиков с показателем 16,8%. Распространенность курения среди мужчин у нас также ниже, чем в РФ. Можно сделать вывод: в целом распространенность курения снижается. В рамках региональной стратегии по снижению табакокурения были выделены несколько направлений этой работы: появились волонтеры, некоммерческие организации, которые занимались информированием населения, была организована медицинская помощь по отказу от курения. Наши мероприятия впоследствии вошли в федеральный закон 2013 года «О защите населения от табачного дыма и последствий потребления табака». Закон действует до сих пор. Во многом здоровье жителей губернии зависит от такого фактора как курение, которое связано с онкологическими, сердечно-сосудистыми, бронхолегочными заболеваниями. Продолжительность жизни у курильщиков в целом ниже, чем у некурящих».

Сегодня среди молодежи распространено использование электронных сигарет, вейпов.

«Когда они появились, бытовало мнение, что вейпы – более безопасная альтернатива обычным сигаретам. Это опасный миф! Вейпы и электронные сигареты ничуть не менее вредны для бронхолегочной системы, чем курение традиционного табака. Во-первых, это устройство, которое подогревает жидкость, содержащую различные ароматы, до состояния пара, - идет термическое поражение органов дыхания. Во-вторых, происходит вдыхание огромного количества канцерогенных веществ, которые содержатся в смесях для курения вейпов. Курение вейпов серьезно поражает легкие человека - так же, например, как такое опасное заболевание - ревматоидный артрит», - подчеркнула главный внештатный специалист пульмонолог министерства здравоохранения Самарской области Юлия Богданова.

Заведующая организационно-методическим отделом Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В.П. Полякова Инна Скрипник рассказала, что при курении и сигарет, и электронных устройств происходит сужение сосудов, повышается артериальное давление, учащается сердцебиение, это приводит к тому, что сердце человека начинает работать с перегрузкой. Доказано, что если сравнить двух людей до 45 лет, то тот, кто курит, имеет риск развития инфаркта в 4 раза выше, чем тот, кто не курит. Если у курящего человека присутствует артериальная гипертония и повышенный холестерин, то риск инфаркта миокарда увеличивается в 8 раз.

Как подчеркивают специалисты, курящие люди сокращают свою жизнь на 10-15 лет. Более того, страдает здоровье тех, кто находится рядом и вдыхает пары электронных устройств или обычных сигарет.

Если не получается самостоятельно отказаться от пагубной привычки, то необходимо обратиться к специалистами в отделения профилактики и центры здоровья.

 

Фото:   минздрав СО

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