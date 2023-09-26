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Поликлиника в микрорайоне Волгарь готовится к открытию 

26 сентября 2023 20:34
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Завершается отделка помещений, поступает диагностическое оборудование.

В Куйбышевском районе Самары продолжается подготовка к открытию новой поликлиники на 700 посещений в смену. Завершается отделка помещений, поступает диагностическое оборудование — аппараты УЗИ и эндоскопической визуализации, комплексы для рентгенодиагностики и проведения маммографии.

 «Мы вышли на завершающий этап подготовки к открытию. Идет монтаж оборудования, специалисты проходят обучение, — пояснил главный врач Самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица. — В подразделении будут сосредоточены ресурсы для выполнения полного спектра обследований, необходимых для оценки состояния здоровья детей и взрослых и выявления заболеваний на ранних стадиях».

Напомним, строительство поликлиники началось в 2021 году. В шестиэтажном здании площадью более 13 тысяч квадратных метров будут работать женская консультация, детское отделение, лечебно-диагностический блок с кабинетами врачей общей практики и узких специалистов, палаты дневного пребывания для детей и взрослых, отделения хирургии и медицинской реабилитации.

На 3 этаже разместится областной гепатологический центр, созданный в марте этого года на базе Самарской городской больницы №10. В отделении получают помощь пациенты с вирусными гепатитами и циррозом печени вирусной этиологии или с подозрением на них.

Новые условия для оказания медпомощи жителям Куйбышевского района создаются в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения направлен на развитие медицинской инфраструктуры в городах и сельской местности. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по возведению новых зданий медицинских организаций.

 

Фото:   минздрав СО

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