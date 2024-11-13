Обследования в рамках диспансеризации помогли выявить более 4000 новых случаев сахарного диабета

77

Более 2 млн жителей Самарской области – взрослых и детей - проверили здоровье в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.



Многие хронические неинфекционные заболевания на ранних стадиях не беспокоят человека. Это сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания, сахарный диабет. Обследования, которые входят в программу диспансеризации, помогают диагностировать их на ранней стадии.



Важным тестом в своевременной диагностике сахарного диабета является исследование содержания глюкозы в крови. Это исследование является обязательным компонентом профилактического медицинского осмотра или 1 этапа диспансеризации и проводится ежегодно всем лицам независимо от возраста.



«Целый комплекс обследований погружен в программы профилактических мероприятий. Первичное звено нацелено на раннее выявление заболеваний. Чем раньше выявляются начальные симптомы болезни или риск их развития, тем успешнее будет лечение, а значит и возможность сохранения качества жизни наших пациентов, - отметила руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина. - После подтверждения диагноза пациент находится под диспансерным наблюдением специалистов поликлиник. Это помогает избежать обострений хронического заболевания и развития осложнений".



Также в рамках диспансеризации выявляют факторы риска с целью их коррекции.



К факторам риска развития сахарного диабета относят:

- наследственность - наличие диабета 2 типа у ближайших родственников (родителей, родных братьев и сестер)

- возраст 45 лет и старше

- избыточная масса тела и ожирение

- нерациональное питание

- низкая физическая активность наличие сердечно-сосудистых заболеваний (гипертонии).



Напоминаем, профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.



Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина.

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов