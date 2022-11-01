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Сотрудники центра общественного здоровья проводят мероприятия, направленные на формирование у работников и членов их семей приоритетов здорового образа жизни.
На предприятиях региона внедряются программы по укреплению общественного здоровья
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На предприятиях региона внедряются программы по укреплению общественного здоровья

1 ноября 2022 16:22
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Сотрудники центра общественного здоровья проводят мероприятия, направленные на формирование у работников и членов их семей приоритетов здорового образа жизни.

В 31 организации Самарской области разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению общественного здоровья. Эта работа на предприятиях проводится в рамках национального проекта «Демография» при методическом содействии специалистов Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Укрепление общественного здоровья - важное направление национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в особое внимание уделяется профилактической работе.

На предприятиях сотрудники центра общественного здоровья проводят мероприятия, направленные на формирование у работников и членов их семей приоритетов здорового образа жизни.

«В регионе утвержден «Профиль здоровья промышленного предприятия», - рассказал главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец. - В рамках программы «Укрепление здоровья на рабочем месте» проводится мониторирование и оценка распространенности основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний - табакокурения, потребления алкоголя, недостаточного потребления овощей и фруктов, низкой двигательной активности, - а также информированности о здоровом образе жизни и приверженности к нему».

Наиболее активно корпоративные программы работают на предприятиях нефтехимической отрасли, в том числе в АО «Новокуйбышевский НПЗ», АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Сызранский НПЗ», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», АО «Транснефть-Приволга», АО «Тольяттикаучук».

«На предприятиях проводится работа по внедрению в столовых на предприятиях меню с детальной информацией КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы), обогащением витаминами овощами и фруктами, снижению потребления соли, раздельному предоставлению заправок для салатов, внедрением «здорового блюда дня», обеспечению работников чистой питьевой водой», - отметил Александр Владимирович.

На Сызранском НПЗ внедрена программа развития культуры здорового образа жизни «Живите дольше», в рамках которой проводится информирование работников и членов их семей о вредных привычках, даны рекомендации по правильному питанию, в том числе ограничению потребления соли.

Как отмечают специалисты, избыточное потребления поваренной соли повышает артериальное давление, а это в свою очередь - риски для сердечно-сосудистой системы и их осложнений - инфаркта, инсульта, сосудистой деменции и т.д. Считается, что здоровому человеку, живущему в умеренном климате, требуется не более 5 граммов соли в день.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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Здравоохранение
Сотрудники центра общественного здоровья проводят мероприятия, направленные на формирование у работников и членов их семей приоритетов здорового образа жизни.
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