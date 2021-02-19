На 19 февраля в Самарском регионе подтверждено 292 случая новой коронавирусной инфекции

Как сообщает оперштаб, на 19 февраля в регионе подтверждено 292 случая новой коронавирусной инфекции:
- 99 в г. Самара
- 55 в г. Тольятти
- 20 в Кинельском районе
- 18 в г. Новокуйбышевск
- 15 в г. Кинель
- 15 в г. Чапаевск
- 8 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в г. Сызрань
- 6 в Богатовском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в Большеглушицком районе
- 4 в Кошкинском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в Красноярском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в г. Отрадный
- 2 в Волжском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Борском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Пестравском районе
265 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 27 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 45986 случаев коронавируса.
Скончались 900 человек (нарастающим итогом).
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,19, по стране - 56,43.
Коэффициент летальности в области - 1,96, в стране - 1,99.
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