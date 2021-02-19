На 19 февраля в Самарском регионе подтверждено 292 случая новой коронавирусной инфекции

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Как сообщает оперштаб, на 19 февраля в регионе подтверждено 292 случая новой коронавирусной инфекции:



- 99 в г. Самара

- 55 в г. Тольятти

- 20 в Кинельском районе

- 18 в г. Новокуйбышевск

- 15 в г. Кинель

- 15 в г. Чапаевск

- 8 в Кинель-Черкасском районе

- 7 в г. Сызрань

- 6 в Богатовском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в Кошкинском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в Красноярском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в г. Отрадный

- 2 в Волжском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Борском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Пестравском районе



265 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 27 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 45986 случаев коронавируса.



Скончались 900 человек (нарастающим итогом).

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,19, по стране - 56,43.

Коэффициент летальности в области - 1,96, в стране - 1,99.