Минздрав России: Как измерить давление правильно

306

Повышенное артериальное давление — один из серьёзных факторов риска, поэтому очень важно время от времени проводить измерение давления. Рассказываем как это сделать правильно.



ЧТО ВАЖНО:

Место измерения

Лучше измерять давление дома, чтобы избежать «гипертонии белого халата», когда перед измерением в медицинской организации у человека уровень давления резко поднимается.



Прибор

Среди бытовых тонометров самые точные — с манжетой, надевающейся на плечо. Тонометры с манжетой на запястье и на пальце менее точны.



Расположение манжеты

Манжета на плече должна находиться на два сантиметра выше локтевого сгиба;

Если манжета на запястье, то руку нужно прижимать к груди;

Нельзя накладывать манжету на ткань.



Время измерения и подготовка

2 раза в день в одно и то же время (утром и вечером) не менее чем 30 мин. после физнагрузки, приёма пищи, кофе/чая.



Перед началом измерения АД нужно посидеть 5 минут в расслабленном состоянии, ноги не должны быть скрещены.



Учёт измерений

Данные измерений лучше записывать. Это поможет врачу при постановке диагноза и назначении лечения.