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Минздрав региона продолжает контрольные выезды в лечебные учреждения 

13 декабря 2023 15:26
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Врио заместителя министра – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения Денис Бутолин посетил с рабочим визитом Жигулевскую больницу.

Врио заместителя министра – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения Денис Бутолин посетил с рабочим визитом Жигулевскую больницу.

«Контрольные визиты наших специалистов в медицинские организации осуществляются регулярно в рамках текущей работы. Также продолжаются выезды комиссии Губернаторского контроля, когда не только представители ведомства, но и наши коллеги из общественных организаций знакомятся с работой учреждений по всей области, — пояснил врио заместителя министра. — В центре нашего внимания — обращения граждан. Каждое из них подлежит рассмотрению, принимаются необходимые организационные решения. Кроме того, проводится постоянный мониторинг социальных сетей на предмет обращений пациентов».

Особое внимание Денис Бутолин уделил реализации гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и сроков предоставления медицинских услуг в городском округе. Он ознакомился с работой поликлиники и стационара, где пообщался с пациентами и сотрудниками.

 В поликлинике №1 на улице Первомайской наблюдаются и получают необходимую помощь более 22 тысяч жителей города. В отделении внедрены принципы бережливого производства — открытая регистратура, комфортные зоны ожидания приема, маршрутизация с учетом разделения потоков пациентов. Врио заместителя министра проконтролировал организацию дистанционной записи на прием — к врачам и на диагностические исследования, — ознакомился с работой участковой службы и узких специалистов.

Врач-терапевт Екатерина Рузова рассказала Денису Бутолину об организации профилактических мероприятий, работе в информационных системах и адаптации молодых специалистов.

 «У нас молодой коллектив. В этом году пришли новые кадры — два врача-терапевта, две медицинские сестры и медбрат, — отметила врач. — Активно приобретают опыт, участвуют в проведении диспансеризации и профосмотров».

Этой осенью к работе в поликлинике приступили 3 выпускника СамГМУ — участковый терапевт, педиатр и врач-отоларинголог. Специалисты обучались по целевому направлению. Денис Бутолин поручил администрации Жигулевской больницы принять дополнительные меры по обеспечению подразделений врачами и средними медработниками.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» оснащается диагностическая база поликлиники. В этом году поставлены цифровой маммограф и эндоскопическое оборудование — видеогастроскопы и видеоколоноскопы.

 «Сегодня мы посмотрели, активно ли используется цифровой маммограф, который поставлен в отделение в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. В следующем году планируется поставка двух аппаратов УЗИ, что, безусловно, повысит доступность диагностики для населения города», — рассказал Денис Бутолин.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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