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Коллектив Кинель-Черкасской больницы пополнили 5 молодых участников программы «Земский доктор»

7 сентября 2023 18:27
143
Для врача-рентгенолога Никиты Чернова трудоустройство совпало возвращением в родные места.

К коллективу Кинель-Черкасской больницы присоединились выпускники медицинских вузов – участковый врач-терапевт, дерматовенеролог, хирург, ортопед-травматолог и рентгенолог. Поддержать молодых специалистов в начале пути помогают выплаты при трудоустройстве, «подъемные» для представителей наиболее востребованных и дефицитных специальностей, компенсация аренды жилья и другие меры социальной поддержки.

Для врача-рентгенолога Никиты Чернова трудоустройство совпало возвращением в родные места.

 «Ещё в студенческие годы я начинал врачебную практику здесь, в нашей районной больнице. После армейской службы появилось желание развиваться в лучевой диагностике, и я прошел ординатуру в Медицинском университете "Реавиз". Сейчас с удовольствием вернулся в Кинель-Черкасский район. Работаю в новом приемно-диагностическом отделении», – рассказал Никита Владимирович.

38 будущих врачей проходят целевое обучение по направлению районной больницы.

 ️«В ближайшее время планируется трудоустройство двух "целевиков" – акушера-гинеколога и уролога. Для адаптации новых сотрудников реализуем меры социальной поддержки, в том числе выплаты при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям, денежные компенсации расходов на аренду жилья. При поддержке администрации муниципального района предоставляются квартиры служебного найма», – отметила начальник отдела кадров Кинель-Черкасской центральной больницы Ольга Кирина.

Напомним, по поручению Главы региона Дмитрия Азарова специалисты, прибывающие в Самарскую область из других регионов России и стран, а также выпускники медицинских вузов и колледжей при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям получают выплаты в размере 200 и 300 тысяч рублей.

При трудоустройстве в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек участники программы «Земский доктор» получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей, в населенные пункты, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям, – 1,5 млн и 750 тысяч рублей.

Ежегодно программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» помогают привлекать в медучреждения Самарской области более 150 врачей и средних медицинских работников.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Для врача-рентгенолога Никиты Чернова трудоустройство совпало возвращением в родные места.
7 сентября 2023  18:27
Коллектив Кинель-Черкасской больницы пополнили 5 молодых участников программы «Земский доктор»
143
Мероприятие будет проходить в СамГМУ в течение двух дней - 7-8 сентября.  
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