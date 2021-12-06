Главный педиатр региона рассказала при каких условиях можно будет делать вакцину от коронавируса детям 

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ЦУР Самарской области пригласил главного педиатра Самары Светлану Пыркову. Врач, отвечая на вопросы жителей региона, рассказала, при каких условиях можно будет делать вакцину от коронавируса детям и подросткам, передает sova.info.

Зрители прямого эфира задали очень много вопросов, которые касались вакцинации детей от COVID-19. Главный педиатр Самары уточнила, что в данный момент детская вакцина находится в стадии апробации и практически еще не применяется.

Однако Светлана Пыркова отметила, что процедура вакцинации ребенка будет сопровождаться обязательным заполнением добровольного информированного согласия. Без этого сделать прививку несовершеннолетнему нельзя.

Она сказала:

"У нас вся вакцинация, независимо от того, вакцина это или иммуноглобулины, обязательно сопровождается обязательным заполнением добровольного информированного согласия. И только после заполнения этого документа мы можем допустить ребенка до вакцинации. Заполняет добровольное информирование законный представитель. Перед этим медосмотр осуществляет либо фельдшер, либо доктор".