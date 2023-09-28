Главный кардиолог Самары рассказала о необходимости вакцинации для пациентов-сердечников

144

Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, заведующий отделением-врач-кардиолог кардиологического отделения №23 Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Мария Скуратова:



«В основе развития сердечно-сосудистых заболеваний — атеросклеротический процесс. Это естественное «старение» организма, которое протекает с различной скоростью.



С возрастом образовавшиеся в юности атеросклеротические бляшки начинают расти, увеличиваясь в размерах. Впоследствии это приводит к закупорке сосудов различной локализации — сердца, головного мозга, почек, нижних конечностей — вызывая острые сосудистые катастрофы.



Одним из механизмов развития атеросклероза является процесс воспаления. Он приводит к повреждению стенки сосуда с последующим пропитыванием холестериновых отложений.



На фоне инфекции активность сосудистого воспаления повышается. Рост бляшек идет более стремительно, приводя их к разрыву и атеротромбозу артериального сосуда. Этот патологический процесс универсален, и любая инфекция может стать фатальной для пациента.



Особенно тяжело воспалительные заболевания протекают у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Этой группе пациентов особенно важно пройти вакцинацию не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции».