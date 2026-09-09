Дома в российских миллионниках за 25 лет стали выше на семь этажей

Жилые дома в крупнейших городах России за последние 25 лет выросли на семь этажей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Циана».

Средняя этажность новостроек 2001-2026 годов постройки достигла 13 этажей, тогда как в более старых домах этот показатель составляет всего шесть этажей. Таким образом, дома в городах-миллионниках стали почти в 2,5 раза выше.

Лидерами по средней высоте новых домов стали Москва (16,3 этажа), Екатеринбург (16 этажей) и Санкт-Петербург (14,9 этажа). Наибольший контраст между новым и старым жилым фондом наблюдается в Екатеринбурге, где современные здания выше на 10,3 этажа, а также в Красноярске и Ростове-на-Дону.