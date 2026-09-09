2ГИС рассчитал индекс красоты в российских городах

Сколько стоят бьюти-процедуры в миллионниках и как развивается индустрия

К Международному дню красоты 9 сентября 2ГИС проанализировал, как развивается индустрия красоты в крупнейших городах России: сколько стоит уход за собой для женщин и мужчин, сколько походов в салоны красоты в месяц могут позволить себе на среднюю зарплату жители регионов и как изменилось число салонов, барбершопов и студий за последние три года.

В 2026 году в 2ГИС появилась возможность записываться на бьюти-услуги прямо из карточки организации. Пользователю достаточно описать, какая услуга нужна, а ИИ-помощник подберет удобную дату, время и специалиста и покажет стоимость услуги.

По данным ИИ-помощника в 2ГИС за лето, 37% жителей городов-миллионников записываются на услуги день в день, 46% — за один-три дня до встречи с мастером. 7% планируют посещение ранее, чем за неделю. Чаще всего на бьюти-процедуры ходят по субботам.

Индекс красоты: где уход за собой выгоднее

Для подготовки индекса эксперты 2ГИС рассчитали среднюю стоимость стандартных услуг в салонах красоты для женщин (маникюр и педикюр с покрытием, оформление бровей и ресниц, стрижка и укладка) на основе цен из карточек организаций в 2ГИС. Полученную сумму соотнесли со среднемесячной номинальной зарплатой в регионе (по данным Росстата на май 2026 года).

В среднем по городам-миллионникам такой набор услуг обходится в 11232 руб., на среднюю зарплату можно позволить себе восемь визитов в месяц. По расчётам, чаще всего посещать салон могут позволить себе москвички — до 11 визитов в месяц — хотя такая частота скорее отражает финансовую доступность услуг, а не обычный график посещений. Высокая стоимость услуг (в среднем — 15962 руб., максимум среди миллионников) компенсируется в Москве более высоким уровнем зарплат. В тройку лидеров вошли Красноярск и Челябинск (по 10 посещений в месяц), при этом в Челябинске стоимость полного набора услуг в салоне — самая низкая среди всех миллионников (в среднем — 8655 руб.).